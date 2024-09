- Avaliação da aprendizagem: Renânia do Norte-Vestfália fica mais uma vez para trás

Mais uma vez, a Renânia do Norte-Vestfália encontra-se na lanterna em uma avaliação educacional realizada pela Initiative Nova Economia Social de Mercado (INSM). O destaque vai para a Saxônia, com a Baviera logo atrás, seguida pela Renânia do Norte-Vestfália na 14ª posição, depois a Brandemburgo e, por fim, Bremen. O relatório educacional da INSM avalia os sistemas educacionais dos 16 estados federais todos os anos, com base em 98 indicadores, exclusivamente sob uma perspectiva econômica e educacional.

As áreas que necessitam de melhoria na Renânia do Norte-Vestfália são notavelmente a desvantagem educacional, a formação profissional e a internacionalização. Notavelmente, a relação de crianças em idade escolar a estudantes em escolas primárias e secundárias (exceto escolas clássicas) na Renânia do Norte-Vestfália é a maior entre todos os estados federais. Normalmente, há 24,1 estudantes em uma sala de aula do ensino fundamental na Renânia do Norte-Vestfália (em 2022), enquanto a média nacional é de 21,3 estudantes. No entanto, a relação professor-aluno felizmente melhorou de 21,2 em 2005 para 15,9 em 2022, quase na média nacional.

Orçamento educacional em atraso

Além disso, o estudo revela que os investimentos em educação na Renânia do Norte-Vestfália são comparativamente menores do que em outros estados federais, em relação ao gasto público total. O estudo estima que o gasto educacional por estudante em escolas primárias é de 7.300 euros na Renânia do Norte-Vestfália, enquanto a média nacional é de 8.200 euros. No entanto, o relatório educacional da INSM reconhece o potencial na digitalização e outras áreas.

De acordo com o Ministério da Educação em Düsseldorf, o relatório educacional de 2024 depende principalmente dos dados de 2022. O orçamento proposto para 2025 inclui um aumento de 10% no orçamento educacional, para 24,5 bilhões de euros, como anunciou a Ministra da Educação, Dra. Dorothee Feller, que enfatizou o enfoque do governo estadual na educação. As medidas resultaram em melhores salários para professores do ensino fundamental e no aumento do número de funcionários nas escolas.

O político do CDU comentou que maior atenção será dada à melhoria das habilidades básicas no próximo ano letivo, com uma hora a mais de aulas de alemão e matemática nas escolas primárias, por exemplo. A ambição é garantir oportunidades educacionais iguais para todos e estar no caminho certo. No entanto, o grupo parlamentar do SPD afirma que a Renânia do Norte-Vestfália não está apenas estagnada, mas " mergulha cada vez mais em uma crise educacional".

A comparação por país revela que o gasto educacional por estudante na Renânia do Norte-Vestfália é menor do que a média nacional, o que pode afetar sua classificação nas avaliações educacionais internacionais. Apesar de estar atrás nos investimentos, o governo estadual reconheceu a importância da educação e propôs um aumento de 10% no orçamento educacional para 2025.

Leia também: