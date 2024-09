Autorização concedida para a operação de salvamento da Meyer Werft

O destino de 17.000 empregos na Meyer Werft está em jogo, com a empresa precisando de um reforço financeiro substancial para evitar a falência. Felizmente, a aprovação para essa injeção já foi concedida. No entanto, a pandemia de COVID-19 e a guerra na Ucrânia não são os únicos motivos pelos quais a Meyer Werft se encontra em crise.

A Comissão Orçamentária do Bundestag alemão deu o aval para o resgate da Meyer Werft. A questão relevante foi aprovada, como confirmado por fontes da Reuters.

O governo alemão e o estado da Baixa Saxônia pretendem salvar a empresa de Papenburg da falência com uma tomada de controle do governo. O Partido Social-Democrata (SPD), sob o chanceler Olaf Scholz, recentemente enfatizou sua intenção de preservar numerosos empregos na região economicamente vulnerável do Emsland. Incluindo fornecedores e prestadores de serviços, cerca de 17.000 empregos dependem diretamente ou indiretamente do estaleiro.

Na quarta-feira, a Comissão Orçamentária do parlamento da Baixa Saxônia em Hannover também debaterá o plano de resgate, que inclui 400 milhões de euros em capital e cerca de dois bilhões de euros em garantias. Após a aprovação parlamentar, ainda são necessários ajustes detalhados antes de se chegar a um acordo final em breve.

O governo federal e o estado da Baixa Saxônia agora planejam adquirir aproximadamente 80,7% da Meyer Werft por 400 milhões de euros, incluindo cerca de dois bilhões de euros em garantias de empréstimo. Na quarta-feira, a Comissão Orçamentária do parlamento da Baixa Saxônia em Hannover discutirá a ajuda à Meyer Werft. De acordo com o Ministério Federal da Economia alemão, não será necessária a aprovação da UE para esse apoio do estado.

A Meyer Werft precisa arrecadar quase 2,8 bilhões de euros até o final de 2027 para financiar a construção de novos navios. Os acordos sobre isso devem ser finalizados até 15 de setembro. A raiz da crise não é a falta de pedidos, mas sim contratos para navios novos assinados antes da pandemia de COVID-19, que não levam em conta os custos drasticamente aumentados de energia e matérias-primas desde então. Além disso, 80% do preço de construção são pagos na entrega do navio; portanto, o estaleiro deve financiar a construção com empréstimos.

