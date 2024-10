Autoridades policiais incluem menores em protestos pró-palestinos

Antes do aniversário em 7 de outubro, multidões de indivíduos em Berlim comemoraram a matança do Hamas em Israel e o conflito em Gaza com comícios e manifestações. Mais de 500 oficiais de polícia estavam em serviço, como anunciado pela polícia antecipadamente, preparando-se para operações extensas durante o fim de semana devido a vários eventos agendados para domingo.

Na Platz der Luftbrücke, perto da sede da polícia, cerca de 500 pessoas se reuniram para um evento pró-palestino intitulado "Um Ano de Genocídio - E o Mundo Assistindo. Contra a Violência da Polícia". À medida que a marcha de protesto começou, a polícia relatou mais de 1.000 participantes. Um porta-voz da polícia mencionou que mais pessoas se juntaram ao comício. Os participantes acenavam com bandeiras palestinas, exibindo cartazes com a inscrição "Livre Palestina". Um grande cartaz, coberto de tinta vermelha, dizia "Pare com o Genocídio de Sangue de Israel". Em seus discursos, as entregas de armas alemãs a Israel foram criticadas com intensidade, fomentando um tom às vezes agressivo. Vários manifestantes exibiram fotos de oficiais de polícia em serviço e criticaram a violência policial.

Em outro lugar, no centro de Berlim, um grande número de pessoas participou de um comício pró-israelense com cerca de 650 participantes. Eles acenavam com bandeiras israelenses, e um grande cartaz exibia o lema do comício: "Contra a Internacional Antissemita". Membros do movimento Antifa de esquerda radical até participaram desse comício. Um cartaz proclamava, por exemplo, "Reivindique a Antifa. Emancipação Em vez de Antissemitismo".

O comício pró-israelense terminou sem grandes perturbações, segundo a polícia. No entanto, um grupo de cerca de 20 pessoas tentou infiltrar a marcha de protesto. A polícia interveio, como relatado pelo porta-voz. Uma investigação está em andamento para determinar se esses indivíduos estavam afiliados ao grupo pró-palestino.

Na Platz der Luftbrücke, a polícia interveio devido a explosões anti-israelenses e ações. Dez prisões temporárias foram feitas na sexta-feira à noite, como relatado por fontes oficiais, em casos como o rasgo de bandeiras do estado de Israel em um comício com o lema "Luto por Gaza".

Slogans anti-israelenses ou difamatórios contra Israel foram repetidamente gritados em um comício intitulado "Pare a Guerra" com cerca de 100 participantes. De acordo com a polícia, os organizadores do comício foram incentivados a intervir. Cerca de 400 oficiais estavam presentes, como relatado pela polícia. Investigações estão sendo conduzidas por supostos insultos e o uso de símbolos de organizações inconstitucionais e terroristas.

Além disso, investigações estão sendo iniciadas contra a mãe de uma criança de 11 anos por suposta negligência nas obrigações de cuidado e educação. De acordo com a polícia, no comício "Pare a Guerra", discursos foram dados deliberadamente por menores que ainda não podem ser responsabilizados criminalmente.

A polícia espera uma "situação dinâmica em toda a cidade" na capital em relação ao aniversário. Mais de 2.000 oficiais estarão em serviço no próprio aniversário, na segunda-feira, com vários eventos memorialísticos e protestos planejados. O senador do Interior de Berlim, Iris Spranger do SPD, anunciou medidas duras no caso de declarações antissemitas. As forças policiais de Berlim e as forças de deploy

