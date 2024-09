Autoridades locais defendem proposta reforçada de política migratória

Antes da discussão sobre a política de imigração, a Associação Alemã de Autoridades Locais apresentou exigências mais rigorosas além das medidas existentes: recusar a entrada sem identificação adequada e revogar o status de asilo após o reconhecimento deve ser uma opção. Os sírios devem ser deportados.

De acordo com o "Spiegel", a Associação Alemã de Autoridades Locais insiste que nenhum estado deve ser obrigado a aceitar refugiados em quantidades que põem em risco o funcionamento das suas instituições. Sinais de sobrecarga incluem uma administração sobrecarregada e alojamento ou instalações de integração inadequadas. Em muitos casos, esses limites já foram ultrapassados.

As negociações entre o governo federal, os estados e os partidos da União devem ocorrer com base no "pacote de segurança" apresentado pelo governo após o ataque fatal com faca em Solingen. Este pacote inclui leis de asilo e residência mais rigorosas, regulamentações de armas mais rígidas, especialmente no que diz respeito ao transporte de facas, e medidas contra o islamismo violento. No entanto, a União criticou este pacote como insuficiente.

As deportações para a Síria devem ser permitidas

De acordo com o "Spiegel", a Associação de Autoridades Locais exige a rejeição de pedidos de asilo de indivíduos cuja identidade não pode ser verificada com documentos de identificação adequados ou equivalentes. Eles também defendem a expansão das capacidades de detenção e centros de detenção.

As deportações para a Síria devem ser geralmente permitidas, e o status de proteção subsidiary, que a maioria dos refugiados da guerra civil na Alemanha recebe, deve ser abolido. Aqueles que não correm risco de perseguição política individual devem receber proteção em países da UE vizinhos com auxílio, não na Alemanha. Além disso, a Autoridade Federal de Migração e Refugiados (BAMF) deve reagir às melhorias na situação nos países de origem revogando os reconhecimentos concedidos anteriormente.

O papel sugere evitar que refugiados cujos processos de asilo pertencem a outro país da UE entrem na Alemanha negando-lhes a entrada na fronteira alemã. Se isso não for possível de acordo com a lei da UE, as regulamentações adequadas devem ser revistas. Por fim, a Associação de Autoridades Locais sugere que indivíduos ainda na Alemanha devido à tolerância só devem receber benefícios iguais às provisões básicas.

