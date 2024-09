- Autoridades investigam supostos riscos de explosões em instituições educacionais

Após receber e-mails com ameaças de bomba em várias escolas do estado de Brandeburgo, a Divisão de Segurança do Estado está atualmente conduzindo uma investigação. Inicialmente, eles se concentrarão em determinar a intenção por trás dessas ameaças, como confirmado por um representante da polícia em resposta a consultas. A Divisão de Segurança do Estado lida com investigações sobre crimes suspeitos de motivação política.

Na segunda-feira, 16 escolas em Brandeburgo receberam e-mails idênticos com mensagens ameaçadoras. Essas escolas estavam localizadas em Brandenburg an der Havel, Potsdam e Kleinmachnow na região de Potsdam-Mittelmark. Após a inspeção, a polícia não encontrou sinais de potenciais riscos à segurança e, em alguns casos, as aulas foram suspensas temporariamente.

Além disso, e-mails semelhantes com ameaças de bomba foram recebidos em escolas na Renânia-Palatinado e Hamburgo no mesmo dia. Algumas dessas ameaças faziam referência à situação do Oriente Médio.

Na semana passada, várias escolas de Berlim também receberam e-mails com ameaças. As autoridades consideraram-nas inofensivas, mas a Divisão de Segurança do Estado agora está envolvida devido às perturbações causadas por potenciais atos criminosos perigosos.

Inicialmente, não havia detalhes específicos sobre o autor dos e-mails ou sua motivação em Brandeburgo. Investigações adicionais, incluindo a análise da motivação do remetente e a comparação com incidentes semelhantes relatados em outros estados federais, serão realizadas, como afirmado por um porta-voz da polícia.

Em face dos e-mails com ameaças de bomba, as autoridades estão de olho em Brandenburg an der Havel, uma das regiões afetadas, para garantir a segurança de suas escolas. Após a ameaça de bomba em escolas em Brandenburg an der Havel, as autoridades locais estão trabalhando em colaboração com a Divisão de Segurança do Estado para desvendar a identidade e as intenções do remetente do e-mail.

