Autoridades holandesas verificam oficialmente o envio de aviões de combate F-16 para a Ucrânia

O Ministério da Defesa dos Países Baixos Confirma Entrega Inicial de Caças F-16 à Ucrânia: "A autorização para a exportação do envio foi concedida em 1 de julho", afirmou o ministério. "Após isso, os primeiros F-16s prometidos foram transferidos para a Ucrânia. Os Países Baixos estão jogando um papel substancial no apoio e manutenção desses aviões", continuou o ministério. O número exato de aviões de caça entregues até agora permanece incerto. No total, os Países Baixos prometeram enviar 24 aeronaves a Kyiv. Como mencionado anteriormente pelo Ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, as duas partes chegaram a um acordo para colaborar dentro da aliança aérea em relação à entrega de aviões F-16 à Ucrânia e ao treinamento de pilotos militares.

22:28 Zelensky: "Os Ucranianos Demonstraram Nossa Capacidade de Empurrar a Guerra para a Rússia" Dois meses após o início da incursão do exército ucraniano na região de Kursk, na Rússia, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, destacou a importância da operação. "Hoje marca dois meses de nossas ações militares na região de Kursk - uma fase significativa da guerra que contribuiu substancialmente para nossos esforços coletivos", ele elaborou no Twitter. "Os ucranianos demonstraram nossa capacidade de avançar a guerra para a Rússia", declarou Zelensky. "Com o devido apoio de nossos aliados, seremos capazes de aplicar a pressão necessária sobre a Rússia para que ela entenda que esta guerra não lhe trará nenhum benefício".**

21:28 Países Baixos e Ucrânia Planejam Projetos Conjuntos de Drones Os Países Baixos concordaram em investir 400 milhões de euros no desenvolvimento conjunto de drones com a Ucrânia. O ministro da Defesa, Ruben Brekelmans, revelou durante uma visita surpresa a Kyiv que essa iniciativa inclui drones de ataque, defesa e vigilância. A Ucrânia precisa desses veículos aéreos para atingir instalações militares, entre outras coisas. Cerca de metade dos fundos será destinada aos Países Baixos, com a outra metade a ser dividida entre a Ucrânia e outros países.**

20:33 Soldado Russo Prisão por Matar Soldados Ucranianos que Se Rendiam As forças ucranianas capturaram um soldado russo suspeito de participação no assassinato de prisioneiros de guerra ucranianos no leste. De acordo com a mídia ucraniana, três soldados ucranianos renderam-se no início de setembro durante os combates na região de Donetsk. Eles foram imediatamente mortos por soldados russos, um incidente testemunhado e gravado por um drone. Os perpetradores podem ser claramente vistos no vídeo. Agora, um desses soldados russos foi capturado pelas forças ucranianas. Durante seu interrogatório, ele relatou vários assassinatos de soldados ucranianos por seus compatriotas. No entanto, soldados russos também são executados por suas próprias tropas se recusarem a participar de grandes ataques em posições ucranianas.**

19:59 Ucrânia Oferece Residência Digital a Estrangeiros Seguindo o exemplo da Estônia, a Ucrânia introduziu um programa de residência digital para estrangeiros, chamado "uResidency". De acordo com notícias da mídia, esse programa permite que estrangeiros tenham acesso remoto aos serviços do país, como a possibilidade de estabelecer um negócio e abrir uma conta bancária, e pagar impostos a uma taxa reduzida. De acordo com o "Kyiv Independent", o "uResidency" é inspirado no sucesso de um programa semelhante na Estônia, que gerou 64,3 milhões de euros em receita de impostos no ano passado. A Ucrânia espera gerar 1 milhão de dólares em receita de impostos de 1.000 estrangeiros registrados digitalmente no primeiro ano. Atualmente, apenas cidadãos da Índia, Paquistão, Tailândia e Eslovênia podem participar do programa. A UE ajudou na implementação. A taxa de imposto para empresários estrangeiros é fixada em 5% sobre os lucros.**

18:44 Protestos em Berlim Contra a Apresentação de Netrebko Cerca de 100 pessoas protestaram do lado de fora da Staatsoper Berlin antes do espetáculo de Anna Netrebko no domingo. Activistas já protestaram contra sua aparição no ano passado devido às suas alegadas ligações com Vladimir Putin. Este ano, Netrebko interpretou o papel de Abigaille em "Nabucco", de Giuseppe Verdi, depois de interpretar Lady Macbeth em "Macbeth" no ano passado. Em anos recentes, os concertos de Netrebko foram cancelados em vários estados ocidentais. Sua gestão sempre enfatiza que Netrebko se pronunciou contra a guerra. Críticos argumentam que suas ações, tanto antes quanto depois da invasão russa da Ucrânia, indicam uma posição diferente.**

17:30 Ministro da Defesa dos Países Baixos em Kharkiv: A Ucrânia Deve Manter a Rússia à Distância Ruben Brekelmans, ministro da Defesa dos Países Baixos, observou durante uma visita a Kharkiv, na Ucrânia, que o país só pode se defender mantendo uma maior distância da Rússia. Ele compartilhou suas observações no Twitter, descrevendo apartamentos danificados, falta de energia e crianças indo à escola em bunkers.**

16:10 Ucrânia Afirma que Mais de 660.000 Soldados Russos 'Eliminados' desde o Início da Guerra De acordo com o Estado-Maior Ucraniano, a Rússia perdeu mais de 660.000 soldados em seu conflito. O exército ucraniano anunciou em um comunicado que 660.470 soldados russos foram "eliminados", geralmente entendido como mortos ou gravemente feridos e incapacitados para continuar o serviço militar.**

15:14 Um Morto em Ataque em Massa de Drones Russos Um ataque em massa de drones russos na Ucrânia resultou em pelo menos uma vítima. Um carro de um homem de 49 anos foi atingido por um drone na região de Kharkiv, de acordo com o governador Oleh Syniehubov. As autoridades ucranianas também relataram que um gasoduto foi danificado e um armazém foi incendiado na área de Odessa. De acordo com a força aérea ucraniana, o exército russo lançou foguetes e 87 drones. Destes, 56 drones e dois foguetes foram destruídos. Outros 25 drones desapareceram do radar, "possivelmente devido a mísseis de defesa aérea".**

14:26 Antigos Líderes da SED Egon Krenz e ex-Chanceler Gerhard Schröder Estão Alinhados sobre a Ucrânia

15:52 "Troca de território por perdas" - A retirada de certas áreas faz parte da estratégia da Ucrânia

Mykola Bielieskov, analista militar do Instituto de Estudos Estratégicos financiado pelo Estado da Ucrânia, informou ao "New York Times" sobre a estratégia da Ucrânia que ele chama de "troca de território por perdas". Isso envolve substituir cidades sitiadas após infligir perdas máximas de pessoal e equipamento aos russos. "Trata-se de quanto eles perdem antes de perceber que é inútil", diz Oleksandr Solonko, membro do 411º batalhão de drones da Ucrânia, sobre as perdas russas. Alguns comandantes ucranianos consideram abandonar uma posição ou assentamento se isso reduzir suas perdas pessoais.

13:14 Ucrânia: Rússia prioriza a ponte da Crimeia em relação a objetos semelhantes em seu próprio território

Dmytro Pletenchuk, porta-voz da Marinha Ucraniana, comentou sobre o envio de mísseis S-300 de defesa aérea para a região da ponte da Crimeia no canal de televisão Espreso. "De fato, há a necessidade de reabastecer seus estoques", disse Pletenchuk. "Os russos realmente posicionaram sistemas de defesa aérea substanciais, conhecidos como 'grandes sistemas de defesa aérea', naquele local. Não é por acaso", disse Pletenchuk ao canal. A Rússia valoriza a ponte da Crimeia não apenas por sua funcionalidade logística, mas também por seu significado simbólico, como mencionado pelo porta-voz. A Ucrânia visa destruir permanentemente a ponte da Crimeia, mas não teve sucesso devido à sua forte proteção. A estrutura foi danificada duas vezes por ataques.

12:48 Merz: Se o Ocidente recuar, a Rússia buscará mais

O líder da CDU, Friedrich Merz, alerta em uma coluna de opinião para o "Focus" para não se deixar enganar ou persuadir sobre a natureza desta guerra. Putin está desmantelando uma ordem política construída sobre a cooperação com a Rússia na Europa após 1990, nem a Europa nem a NATO violaram nenhum acordo ou provocaram qualquer ato que pudesse justificar a Rússia atacar a Ucrânia, afirmou Merz. Se a Ucrânia permanecer firme e o apoio ocidental continuar, a Rússia perceberá que a violência militar adicional é sem sentido. No entanto, se o Ocidente retirar seu apoio, "a Rússia saiu vitoriosa e buscará mais", Merz alertou.

12:14 Ativista da oposição russa Dadin supostamente morto em ação pela Ucrânia

O ativista da oposição russa Ildar Dadin supostamente morreu durante seu serviço com as forças armadas da Ucrânia. Ele teria morrido em batalhas perto de Kharkiv, de acordo com a jornalista Xenya Larina na plataforma X. Não há confirmação oficial de Kiev. Dadin foi sentenciado a três anos de prisão na Rússia em 2015 por participar de protestos de descontentamento. Ele foi libertado após cumprir 15 meses de sua sentença. Em 2023, Dadin juntou-se ao Corpo Voluntário Russo para lutar contra a Rússia na guerra.

11:34 Brigada ucraniana divulga vídeo de ataque de drone notável a tanque russo

A 60ª Brigada da Ucrânia disseminou um vídeo no qual afirmam ter destruído um tanque russo usando um drone na região de Donetsk. O clipe mostra o drone detonando o tanque, causando uma enorme explosão que envia a torre do tanque para o céu:

11:06 Múltiplas mortes civis e feridos significativos em ataques russos

Pelo menos quatro civis morreram e pelo menos 30 ficaram feridos em ataques russos na Ucrânia no dia anterior, de acordo com o "Kyiv Independent".

De acordo com fontes ucranianas, a proporção de munição de artilharia agora favorece o lado russo em 3 para 1. No entanto, um soldado da 72ª Brigada, que defendeu Wuhledar até sua recente retirada, relatou uma situação muito pior em termos de sistemas de artilharia. No final do verão, os russos tinham uma vantagem de 10 para 1 em sistemas de artilharia ao redor de Wuhledar. Um soldado questionou: "Como um dos nossos sistemas de artilharia pode lutar contra 10 deles?"

09:59 Rússia Ataca Ucrânia com Drones e Mísseis

De acordo com a força aérea ucraniana, a Rússia lançou 87 ataques de drone sobre a Ucrânia durante a noite. Quarenta e quatro mísseis também foram derrubados, com a força aérea relatando que 56 drones e dois mísseis foram destruídos. O restante dos drones provavelmente foi abatido por meios de guerra eletrônica.

09:13 Caças F-16: Primeira-ministra da Dinamarca, Frederiksen, pede desculpas à Ucrânia

10:31 "Kyiv Post": Vários Oficiais Norte-Coreanos Mortos em Ataque de Foguete

Um relatório recente do "Kyiv Post" sugere que mais de 20 soldados, incluindo seis oficiais da Coreia do Norte, foram mortos em um ataque de foguete perto de Donetsk ocupada pela Rússia na quinta-feira. De acordo com uma fonte de inteligência, eles estavam presentes para consultar com seus colegas russos e observar preparativos de treinamento de pessoal antes do ataque.

09:50 Ucrânia: Múltiplas Posições de Combate Russas Destruídas - Com Mísseis Storm Shadow

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia relata a destruição de três posições de combate das 35ª e 27ª brigadas de infantaria motorizada e da 2ª exército combinado de tropas russas. Os ataques foram realizados usando mísseis Storm Shadow e GMLRS pela Força Aérea e tropas de mísseis e artilharia das Forças Armadas da Ucrânia, com outras componentes de defesa cooperando. A Ucrânia tem usado o Storm Shadow britânico por algum tempo, mas não a versão de longo alcance, já que ainda não há aprovação. Os GMLRS podem ser lançados de lançadores múltiplos de foguetes HIMARS, com um alcance de aproximadamente 70 quilômetros.

09:04 ISW: Esforços de Recrutamento da Rússia Deteriorando e Atingindo Limites

O Kremlin planeja continuar oferecendo generosos pagamentos a novos recrutas que assinam contratos militares com o Ministério da Defesa nos próximos anos. No entanto, o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) indica que os esforços de recrutamento em andamento estão rendendo fewer gains, e o significativo aumento de incentivos financeiros sugere "que os esforços atuais de recrutamento são insuficientes para sustentar a geração contínua de novas forças necessárias para o Exército russo manter seu ritmo ofensivo na Ucrânia." O ISW estima restrições de médio e longo prazo no número de recrutas que a campanha de mobilização da Rússia pode gerar, e os incentivos financeiros provavelmente não abordarão essas restrições de forma significativa.

08:20 Especialista em Rússia Vê Desafios e Oportunidades para a Contra-ofensiva da Ucrânia

O especialista em Rússia Mark Galeotti escreve em um artigo convidado para o "Sunday Times" que a Ucrânia, com o novo equipamento que está recebendo, pode estabelecer grandes brigadas para lançar uma contra-ofensiva significativa até 2025. Simultaneamente, Galeotti acredita que há uma permissão para o uso de armas de longo alcance como ATACMS e Storm Shadow. Além disso, Kyiv já está empregando efetivamente seus próprios foguetes e drones em uma campanha contra depósitos de munição russos, ele afirma. Enquanto isso, está se tornando cada vez mais difícil recrutar soldados para a Rússia apesar dos consideráveis incentivos financeiros, há uma significativa escassez de força de trabalho no país e os estoques de equipamento militar estão diminuindo. Galeotti destaca os principais perigos para a Ucrânia como o fortalecimento de forças na UE que rejeitam o apoio à Ucrânia e a possível vitória eleitoral de Donald Trump nos EUA.

07:40 Cinco Republicanos Visitam a Hungria, Advertem sobre Maior Deriva em Direção à Rússia

Cinco senadores republicanos dos EUA expressaram preocupação com os crescentes laços da Hungria com a Rússia e a cooperação crescente com a China após sua visita ao país. A delegação incluiu os senadores republicanos Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn e John Goven. O senador Jerry Moran expressou preocupação com os crescentes laços da Hungria com a Rússia e a erosão de suas instituições democráticas em um comunicado e chamou por uma maior coordenação entre a Hungria e seus aliados. "É em nosso interesse comum que nossos países trabalhem juntos de perto. Pedimos à Hungria que atenda aos avisos de seus aliados e responda." A Hungria tem sido um aliado importante da Rússia na UE, com o primeiro-ministro Orban repetidamente se opondo à ajuda à Ucrânia, defendendo negociações e muitas vezes ecoando os argumentos do Kremlin. A Hungria também repreendeu o conflito, mas recusou-se a fornecer armas à Ucrânia.

02:58 Embaixador Russo nos EUA Pede Demissão em Moscou

Rumores dizem que o embaixador da Rússia nos EUA, Anatoly Antonov, está fazendo as malas. Ele estaria a caminho de Moscou, como informado por um representante do Ministério das Relações Exteriores, segundo a agência de notícias Interfax. De acordo com o "Vedomosti", a partida do embaixador é iminente. Não havia muito mais informações disponíveis inicialmente. Antonov ocupou o cargo desde 2017.

21:46 Ucrânia: Tropas Russas Transformando Prisioneiros de Guerra em Soldados Mortos - 93 Óbitos

Autoridades de aplicação da lei têm fontes confiáveis que afirmam que as forças invasoras russas brutalmente executaram numerosos prisioneiros de guerra ucranianos. Yuri Belousov, chefe do departamento de guerra da Procuradoria-Geral, mencionou durante uma transmissão que "temos informações sobre 93 dos nossos soldados que encontraram seu fim no campo de batalha." Belousov apontou que 80% dessas execuções ocorreram neste ano. A tendência de tomar vidas começou em novembro de 2023. "A atitude dos soldados russos em relação aos nossos POWs piorou", disse Belousov.

22:14 Notícia: Kyiv Considerando Concessões Significativas à NATO? A Ucrânia jura recuperar os territórios ocupados pela Rússia nos últimos dez anos, mas como? O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, deu pistas sobre "decisões substanciais" com Washington e outros países para a reunião do Grupo de Contato em Ramstein em 12 de outubro. De acordo com o "Financial Times", a nova abordagem da Ucrânia envolve buscar apoio militar e diplomático dos aliados para forçar a Rússia a negociar. Muitos diplomatas ocidentais e oficiais ucranianos agora acreditam que garantias de segurança significativas poderiam ser a base para uma solução negociada, com a Rússia mantendo o controle de fato, mas não de jure, sobre os territórios que atualmente ocupa. Discussões sobre a Ucrânia ingressar na NATO também estão em andamento.

21:23 Analistas: Rússia Perde Equipamento Três Vezes Mais Rápido do que a Ucrânia A Rússia está perdendo, em média, três vezes mais equipamentos do que a Ucrânia, de acordo com o analista Jakub Janowski, do grupo de monitoramento de Inteligência de Fontes Abertas Oryx, dos Países Baixos. Embora a Rússia tenha mais soldados e poder de fogo, seu equipamento soviético envelhecido está se esgotando rapidamente, e sua produção não cobre as perdas. Enquanto isso, a produção da Ucrânia cobre apenas uma fração de suas perdas. Outra preocupação é que a capacidade de mobilização da Rússia, força de trabalho e capacidade de produção a deixam vulnerável, já que o tempo está atualmente a favor dela, alerta o analista polonês Konrad Muzyka, diretor da Rochan Consulting. Janowski acredita que a Rússia pode enfrentar problemas se o Ocidente aumentar seu apoio. As entregas do equipamento militar prometido à Ucrânia ainda estão pendentes. O Oryx relatou que Kyiv espera ao menos 280 tanques, 480 veículos de combate blindados, 1.200 transportadores de tropas e 180 veículos de artilharia móvel.

20:34 Ucrânia Afirma Abate de Bombardeiro Russo, Fotos de Débris Aparecem As forças ucranianas afirmam vitória após abater um bombardeiro russo. O avião teria sido abatido sobre Kostiantyniwka, na província de Donetsk, no sábado, de acordo com o chefe da administração militar local. Fotos mostram os destroços de um avião que caiu em uma casa, causando incêndio.

