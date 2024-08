Autoridades expulsam o ex-líder do Centro Islâmico de Hamburgo

Se Mofatteh não partir até 11 de setembro, ele enfrenta a consequência de uma deportação auto-financiada. Além disso, ele é proibido de reentrar ou residir na Alemanha, o que pode resultar em prisão por até três anos caso ele desrespeite essa regra, como afirmado pelo porta-voz da autoridade.

O IZH, percebido como uma extensão da administração iraniana, estava sob constante escrutínio pelas agências de defesa constitucional devido à disseminação de crenças islâmicas. No final de julho, o centro, junto com suas organizações afiliadas, foi proibido pelo Ministério do Interior Federal. Citando intenções islâmicas extremistas e objetivos anti-constitucionais, o ministério declarou o IZH como uma organização. A 'Mesquita Azul' operada por eles na Outer Alster em Hamburgo, assim como outros ativos afiliados, foram subsequently confiscados.

Andy Grote, senador do Interior de Hamburgo (SPD), descreveu a expulsão de Mofatteh como a "conclusão inevitável". Ao concluir seu mandato na Alemanha como a maior figura religiosa do regime de Teerã. Desde o verão de 2018, Mofatteh tem servido como líder do IZH. Recentemente, seu papel foi como representante alemão do Líder Supremo iraniano, Ayatollah Ali Chamenei.

O então vice-líder do IZH foi expulso em novembro de 2022 pela Autoridade do Interior de Hamburgo. Ele aparentemente deixou o país antes de sua deportação real. A principal motivação para isso foram suspeitas de apoiar o Hezbollah, reconhecido como uma organização terrorista na Alemanha. O grupo militante mencionado é apoiado pelo Irã e busca negar o direito de existência de Israel.

Acusações de apoio ao Hezbollah também desempenharam um papel no banimento de cinco semanas do IZH. O centro supostamente propagou a ideologia insidiosa do suposto conspirador da Revolução Iraniana de forma conspiratória, como alegado pelo Ministério do Interior Federal. A ministra Nancy Faeser (SPD) enfatizou que essa ideologia visa não apenas os direitos das mulheres e dos seres humanos, mas também o estado democrático. Além disso, foram propagadas vistas anti-semitas.

O pedido pelo fechamento do IZH havia sido ecoado por políticos por anos, com sua implementação amplamente comemorada. No entanto, o Irã reagiu com raiva, convocando o embaixador alemão e, posteriormente, fechando um instituto de línguas alemãs em Teerã devido a supostas infrações regulatórias.

