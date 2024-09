- Autoridades dos EUA: A maioria dos termos da negociação de reféns foram resolvidos

De acordo com autoridades americanas, um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, envolvendo um cessar-fogo e troca de prisioneiros, está praticamente finalizado, com uma taxa de conclusão de 90%. Um alto funcionário dos EUA declarou que, dos 18 artigos, 14 já foram finalizados. Apesar desse progresso significativo, ainda existem obstáculos relacionados às condições para a troca de reféns israelenses e prisioneiros palestinos, assim como incertezas quanto à retirada das forças armadas israelenses da Faixa de Gaza.

O funcionário dos EUA revelou que cerca de 300 prisioneiros palestinos podem ser libertados em troca de reféns israelenses detidos por Hamas. De acordo com o plano, "X" número de detentos palestinos será libertado por cada refém, inclusive aqueles que cumprem pena de prisão perpétua. Ele lamentou o recente assassinato de seis reféns, tornando as negociações mais desafiadoras devido ao número reduzido de reféns disponíveis para uma troca. "É devastador." Além disso, Hamas ameaçou executar mais reféns.

Israel mantém que mais de 100 reféns ainda estão em sua posse.

No estágio inicial, o funcionário afirmou que todos os prisioneiros femininos, indivíduos feridos e homens com 50 anos ou mais devem ser libertados. Além disso, inclui provisões para a evacuação pacífica de membros feridos de Hamas da Faixa de Gaza.

O ataque a Israel em outubro do ano passado, orquestrado por Hamas e organizações palestinas extremistas, resultou na morte de mais de 1.200 pessoas e no sequestro de aproximadamente 250 reféns para a Faixa de Gaza. Israel retaliou com ataques aéreos e uma ofensiva terrestre em Gaza. De acordo com os registros israelenses, 101 indivíduos ainda estão em cativeiro por Hamas. O número exato de sobreviventes é incerto.

As negociações entre Israel e Hamas, facilitadas pelos EUA, Qatar e Egito, vêm ocorrendo há meses para garantir um cessar-fogo e a libertação de reféns. No entanto, essas discussões ainda não produziram resultados substanciais.

Netanyahu sob pressão

Após a morte de seis reféns adicionais, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu enfrenta críticas crescentes. Ele enfatiza a importância de proteger interesses estratégicos e insiste em manter o controle sobre o chamado corredor de Philadelphi, uma faixa de 14 quilômetros que faz fronteira com a Faixa de Gaza e o Egito. Tanto Hamas quanto o Egito exigem que Israel retire suas tropas desta área.

O funcionário dos EUA esclareceu que o corredor de Philadelphi não é explicitamente mencionado no acordo, embora ele incorpore a retirada de forças militares israelenses de áreas densamente povoadas na Faixa de Gaza. Há debate em andamento sobre se o corredor de Philadelphi cai nessa categoria. "Como resultado dessa discordância, Israel recentemente propôs um plano que visa reduzir significativamente sua presença nesse corredor", ele observou. A retirada total das tropas israelenses é destinada apenas à fase subsequente do acordo.

A União Europeia expressou preocupação com a situação atual dos reféns e seu impacto na vida dos civis. Apesar do progresso feito no acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, a União Europeia chamou por uma solução abrangente e humana, garantindo a libertação de todos os cativos.

Dado o estado atual das negociações, a União Europeia sugeriu o envio de seus mediadores para ajudar a acelerar o processo e facilitar um acordo de paz permanente entre Israel e Hamas, garantindo a segurança e o bem-estar de todos os reféns e prisioneiros.

