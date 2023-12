Autoridades detêm outro tenista de topo por questões de visto antes do Open da Austrália

"Podemos confirmar que a tenista checa Renata Voráčová está na mesma detenção que Djokovic, juntamente com vários outros tenistas, em Melbourne", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros checo em comunicado à CNN.

"O nosso Consulado Geral em Sydney está agora a lidar com a situação e está em contacto com o tenista."

O jornal australiano The Age relata que a antiga semifinalista de duplas de Wimbledon entrou na Austrália com uma isenção médica com base no facto de ter sido infetada com Covid-19 nos últimos seis meses.

Voráčová, de 38 anos, já disputou um torneio de preparação em Melbourne, tendo perdido na primeira ronda da competição de pares femininos no torneio Melbourne Summer Set.

LEIA: Djokovic está a ser "tratado como um prisioneiro" pelas autoridades australianas, segundo a sua mãe

Sem nomear Voráčová, a ABF disse à CNN na sexta-feira que sua investigação sobre o status do visto do indivíduo ligado ao torneio havia sido concluída.

"Essa pessoa foi levada para a detenção de imigração enquanto se aguarda sua remoção da Austrália", disse a ABF em um comunicado.

"Todos os viajantes que entram na Austrália devem fazê-lo de acordo com as nossas leis e requisitos de entrada rigorosos, independentemente do seu estatuto ou das suas razões para entrar no país", acrescentou a ABF.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros checo disse que, de acordo com as suas informações, Voráčová tem um estatuto comprovado de não-infecciosa que a habilitava a participar no torneio, tendo posteriormente apresentado um protesto às autoridades australianas pedindo uma explicação.

No entanto, confirmou que Voráčová tinha decidido retirar-se do torneio e deixar o país devido à limitação dos treinos agora possíveis.

"A nossa embaixada na Austrália está a ajudá-la a completar as formalidades para deixar o país e continuará a estar em contacto com ela em caso de quaisquer complicações", acrescentou.

Nem a Tennis Australia nem os representantes de Voráčová estavam imediatamente disponíveis para comentar quando contactados pela CNN.

Além disso, outro indivíduo desconhecido partiu voluntariamente da Austrália após investigações, disse a ABF.

Carta divulgada

Uma carta obtida por um jornal australiano parece mostrar que o Tennis Australia poderá ter informado erradamente os jogadores não vacinados de que podiam entrar no país para participar no Grand Slam de abertura da época.

O jornal Herald Sun publicou na sexta-feira o que parece ser uma carta enviada pela Tennis Australia, os organizadores do torneio, aos jogadores em 7 de dezembro.

A CNN não pode verificar de forma independente a autenticidade da carta.

A carta informa que uma infeção confirmada por Covid-19 nos últimos seis meses, juntamente com uma carta de acompanhamento de um médico ou autoridade de saúde pública, seria considerada como documentação válida para uma isenção médica.

Os jogadores foram instados a apresentar os seus pedidos até 10 de dezembro, refere o documento.

A orientação parece contradizer os conselhos de uma carta amplamente divulgada, enviada pelo Ministro da Saúde australiano, Greg Hunt, ao diretor do torneio, Craig Tiley, em novembro, que sublinhava que uma infeção por Covid-19 nos últimos seis meses não satisfazia os requisitos para a entrada sem quarentena.

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, leu a carta aos jornalistas na quinta-feira, afirmando claramente que, com base no Grupo Consultivo Técnico Australiano de Imunização (ATAGI), as pessoas não vacinadas que testaram positivo para o coronavírus nos seis meses anteriores à entrada no país não cumpriam os requisitos de entrada para uma isenção médica.

"As pessoas têm de estar totalmente vacinadas, tal como definido pela ATAGI, para poderem entrar na Austrália sem quarentena. Isso significa que as pessoas que não atendem à definição da ATAGI de totalmente vacinadas não serão aprovadas para entrada em quarentena, independentemente de terem recebido isenções de vacinas estrangeiras", disse Morrison.

A Tennis Australia não comentou publicamente desde quarta-feira, quando Tiley defendeu a isenção médica concedida a Djokovic.

Em meio à controvérsia mundial sobre a saga, o primeiro-ministro australiano Scott Morrison disse esta semana que Djokovic, que não revelou publicamente seu status de vacinação, "não tinha uma isenção médica válida" para a exigência de vacinação para as chegadas ao país.

Djokovic foi transferido para o Park Hotel de Melbourne, um centro de detenção para refugiados e requerentes de asilo, depois de o seu visto de entrada na Austrália ter sido bloqueado, segundo as afiliadas da CNN Seven Network e Nine News.

A audiência relativa ao recurso de Djokovic contra o cancelamento do seu visto de viagem foi adiada para segunda-feira.

Hannah Ritchie, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com