- Autoridade Judiciária da União Europeia, ou simplesmente, Tribunal Supremo de Justiça da UE

No discussions sobre a combinação das universidades Mannheim e Heidelberg, ambas instituições apresentaram recurso ao Tribunal Regional de Apelação em Düsseldorf. Eles estão contestando a proibição do merger pelo Bundeskartellamt, como informado por um representante do Ministério da Ciência. Como a Autoridade da Concorrência está localizada na Renânia do Norte-Vestfália, o tribunal de Düsseldorf tem jurisdição sobre o caso.

As razões para o recurso serão apresentadas dentro de um mês, de acordo com o representante. "Os pontos apresentados nesse recurso serão baseados em uma avaliação aprofundada do decreto de proibição de 230 páginas." Essa avaliação pelas instituições e seus conselheiros jurídicos ainda está em andamento. Não há previsão sobre a duração dos procedimentos no Tribunal Regional de Apelação. Simultaneamente, está sendo preparado um pedido de aprovação ministerial do merger hospitalar no Ministério Federal da Economia.

A Mannheim está sofrendo prejuízos financeiros significativos

O estado de Baden-Württemberg apoia o Hospital Universitário de Heidelberg, enquanto a cidade de Mannheim apoia seu hospital local. Ambos os lados estão empurrando por um merger hospitalar para salvar a localidade financeiramente debilitada em Mannheim. Eles também esperam benefícios adicionais, como na pesquisa e nos serviços de saúde regionais.

Após um período de investigação aprofundada, a Autoridade da Concorrência declarou, no final de julho, que os potenciais prejuízos desse merger, especialmente para os pacientes, superariam os benefícios potenciais. Foi destacado que a competição entre os hospitais diminuiria e poderia desaparecer em alguns campos especializados.

O Tribunal Regional de Apelação em Düsseldorf vai considerar as objeções apresentadas pelas universidades de Mannheim e Heidelberg contra a proibição do merger pelo Bundeskartellamt, como mencionado na submissão do recurso. A Comissão, como parte do quadro regulatório da UE, também pode precisar adotar atos de execução para aplicar essa proibição, caso o merger prossiga contra a decisão da Autoridade da Concorrência.

