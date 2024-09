Autoridade de Auditoria da UE: atraso no desembolso da ajuda ao coronavírus

A Europa introduziu o fundo de alívio da COVID-19 em 2021 para lidar com as consequências da pandemia. A principal característica é a Facilidade de Recuperação e Resiliência (RRF), com um valor impressionante de 724 bilhões de euros. Este fundo auxilia os estados da UE a investir em tecnologias verdes emergentes e avanços digitais. No entanto, há uma pegadinha - esses fundos devem ser utilizados até agosto de 2026 e vêm com várias condições.

Dois anos antes do prazo, os países da UE só haviam utilizado cerca de um terço dos fundos atribuídos e atingiram apenas 30% de seus objetivos estabelecidos, de acordo com a auditora Ivana Maletic. A Comissão relatou que 225 bilhões de euros haviam sido distribuídos até fevereiro.

Maletic também observou que uma parte substancial dos fundos está destinada a medidas impraticáveis. Os atrasos indicam que projetos como as iniciativas de hidrogênio da Itália ou os planos de proteção contra enchentes da Romênia podem não ser concluídos dentro do prazo estabelecido. Infelizmente, a Comissão Europeia não pode recuperar os fundos distribuídos, pois essa não é uma opção prevista nas regulamentações.

O fundo de ajuda da UE é principalmente resultado da iniciativa do presidente francês Emmanuel Macron, com a ex-cancela alemã Angela Merkel (CDU) apoiando-a posteriormente. A Comissão Europeia obtém os bilhões através de empréstimos no mercado de capitais e, em seguida, os dispersa aos estados-membros na forma de subsídios ou empréstimos.

A Comissão Europeia, que supervisiona a distribuição do fundo de alívio da COVID-19, relatou que 225 bilhões de euros haviam sido distribuídos até fevereiro.

