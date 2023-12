Austrália cancela o visto de entrada de Novak Djokovic no país

Djokovic, o número 1 do mundo do ténis masculino, não revelou publicamente o seu estado de vacinação - mas numa conferência de imprensa na quinta-feira, o primeiro-ministro australiano Scott Morrison disse que ele "não tinha uma isenção médica válida" para o requisito de vacinação para todas as chegadas.

"A entrada com um visto requer dupla vacinação ou uma isenção médica", disse Morrison. "Fui informado de que essa isenção não estava em vigor e, como resultado, ele está sujeito às mesmas regras que todos os outros".

"Há muitos vistos concedidos, se tem um visto e está duplamente vacinado, é muito bem-vindo a vir cá", acrescentou. "Mas se não estiver duplamente vacinado e não for um residente ou cidadão australiano, bem, não pode vir".

O jogador de 34 anos viajou para Melbourne depois de os organizadores do torneio, em conjunto com o Departamento de Saúde de Victoria, terem dito que lhe tinha sido concedida uma isenção médica para jogar, mas foi bloqueado na fronteira e disseram-lhe que não tinha cumprido as regras de entrada exigidas.

O Ministro da Saúde, Greg Hunt, disse na quinta-feira que cabia a Djokovic decidir se queria recorrer da decisão - "mas se um visto for cancelado, alguém terá de deixar o país".

A equipa jurídica de Djokovic solicitou uma providência cautelar urgente contra a decisão das forças fronteiriças australianas de revogar o seu visto. O Tribunal Federal do país adiou a decisão até segunda-feira sobre se ele será autorizado a permanecer na Austrália ou se será deportado, segundo a Reuters e a emissora pública ABC.

Djokovic permanecerá na Austrália durante a noite, enquanto a liminar tramita nos tribunais, informou a ABC.

Na quinta-feira, apoiantes de Djokovic reuniram-se à porta do Park Hotel em Melbourne, para onde terá sido transferido depois de ter sido detido no aeroporto, segundo as afiliadas da CNN Seven Network e Nine News. O hotel foi anteriormente usado como um hotel de quarentena Covid-19 para viajantes de regresso, mas está agora a funcionar como um centro de detenção para requerentes de asilo e refugiados.

Djokovic já tinha manifestado a sua oposição às vacinas obrigatórias contra a Covid-19, dizendo que pessoalmente se "opunha à vacinação" durante uma conversa em direto no Facebook. O sérvio contraiu o vírus em junho de 2020, mas desde então não há relatos de que tenha sido infetado novamente.

A controvérsia surge num momento em que a Austrália enfrenta um surto crescente, tendo registado um número recorde de novos casos diários durante vários dias consecutivos.

Os organizadores do torneio disseram anteriormente que o sérvio, que está a tentar bater o recorde de maior número de títulos de Grand Slam de singulares masculinos, tinha recebido uma isenção médica para jogar no prestigiado torneio de ténis.

A isenção foi recebida com controvérsia quando Djokovic viajou para Melbourne na quarta-feira.

De acordo com os jornais australianos The Age e The Sydney Morning Herald, a Australian Border Force (ABF) contactou o governo do estado de Victoria depois de ter tido conhecimento de um problema com o visto apresentado pela equipa de Djokovic quando este se encontrava a caminho do país.

A ABF confirmou num comunicado que o visto do jogador de 34 anos tinha sido revogado por não ter apresentado provas adequadas para entrar no país.

"A Força de Fronteira Australiana continuará a garantir que aqueles que chegam à nossa fronteira cumpram as nossas leis e requisitos de entrada", lê-se no comunicado.

Depois de confirmada a decisão, Morrison tweetou que Djokovic estava sujeito às mesmas regras que toda a gente. "Regras são regras, especialmente quando se trata das nossas fronteiras. Ninguém está acima destas regras. As nossas fortes políticas fronteiriças têm sido fundamentais para que a Austrália tenha uma das taxas de mortalidade mais baixas do mundo devido à Covid, e continuamos a estar vigilantes", escreveu.

Os jogadores foram informados de que teriam de ser totalmente vacinados para poderem participar ou obter uma isenção médica concedida por um painel independente de peritos.

A isenção da vacina provocou reacções negativas na Austrália.

O vice-líder dos liberais de Victoria, David Southwick, considerou a decisão de permitir que Djokovic participasse no torneio deste ano "uma vergonha", descrevendo-a como um "pontapé nas entranhas de todos os vitorianos" que suportaram meses de confinamento e sofreram contratempos pessoais durante a pandemia.

À medida que os acontecimentos se desenrolavam, o pai de Djokovic, Srdjan Djokovic, disse a uma estação de rádio sérvia que o seu filho estava a ser mantido "cativo" pelas autoridades australianas na sequência de uma confusão com o pedido de visto.

Srdjan Djokovic disse à estação de rádio sérvia B92 que o seu filho estava a ser mantido numa sala onde ninguém podia entrar, com dois polícias na frente da sala.

"Não faço ideia do que se está a passar. Estão a manter o meu filho em cativeiro há cinco horas", disse Srdjan Djokovic em declarações à agência noticiosa russa Sputnik, segundo a B92. "Esta é uma luta para o mundo libertário, não é apenas uma luta para Novak, mas uma luta para o mundo inteiro! Se não o libertarem dentro de meia hora, vamos reunir-nos na rua. Esta é uma luta de todos".

Desde que os comentários foram feitos, não houve relatos de quaisquer concentrações em Belgrado ou no exterior do aeroporto de Melbourne.

Na quarta-feira, o treinador de Djokovic, Goran Ivanisevic, publicou uma fotografia nas redes sociais do que parece ser o aeroporto de Melbourne, na Austrália, onde Djokovic terá estado detido, com a legenda: "Não é a viagem mais normal para baixo".

O Open da Austrália realiza-se de 17 a 30 de janeiro.

Os organizadores dizem que dois painéis analisaram o pedido de isenção

Djokovic manifestou a sua oposição às vacinas obrigatórias contra a Covid-19.

"Pessoalmente, oponho-me à vacinação e não gostaria de ser forçado por alguém a tomar uma vacina para poder viajar", disse ele num chat ao vivo no Facebook, segundo a Reuters.

Mas em maio do ano passado, Djokovic disse que a vacinação era uma questão de escolha pessoal: "Vou manter a decisão de ser vacinado ou não para mim próprio. É uma decisão íntima e não quero entrar neste jogo de pró e contra as vacinas, que infelizmente os media estão a criar hoje em dia".

Os organizadores do Aberto da Austrália disseram em um comunicado na terça-feira que a isenção de Djokovic foi "concedida após um rigoroso processo de revisão envolvendo dois painéis independentes separados de especialistas médicos".

Durante uma conferência de imprensa na quarta-feira, o diretor executivo da Tennis Australia, Craig Tiley, defendeu a imparcialidade do processo de revisão da isenção médica, dizendo aos jornalistas: "Ninguém sabia quem era o candidato".

Apelos a um boicote

Em Melbourne, uma das cidades mais fechadas do mundo em 2021, os fãs de tênis foram às redes sociais postando apelos para um "boicote" ao Aberto da Austrália.

A reação contra a isenção ocorre depois que os residentes de Melbourne passaram mais de 260 dias confinados em suas casas, proibidos de sair, exceto para comprar mantimentos ou outros itens essenciais, principalmente em dois longos períodos de julho a outubro de 2020 e de agosto a outubro de 2021.

A Austrália começou 2022 com um número recorde de novos casos de Covid-19 devido a um surto crescente centrado nos estados do leste.

New South Wales, o estado mais populoso, e Victoria, onde se situa Melbourne, registaram ambos um número recorde de casos diários no sábado, segundo dados do Ministério da Saúde.

Condições de isenção

De acordo com as actuais directrizes do Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI), é concedida uma isenção médica aos indivíduos que apresentem uma "condição médica aguda importante (por exemplo, submetidos a uma grande cirurgia ou internamento hospitalar devido a uma doença grave".

Os outros motivos restantes para uma isenção médica dizem respeito a pessoas que sofreram um "evento adverso grave atribuído a uma dose anterior de uma vacina contra a Covid-19, sem outra causa identificada" e a um vacinado que "representa um risco para si próprio ou para os outros durante o processo de vacinação", devido a um "distúrbio de desenvolvimento ou de saúde mental subjacente".

Por último, podem ser concedidas isenções a qualquer pessoa com uma "infeção por SARS-CoV-2 confirmada por PCR, em que a vacinação pode ser adiada até seis meses", e nos casos em que os indivíduos tenham recebido "anticorpos monoclonais anti-SARS-CoV-2 ou terapia de plasma convalescente".

"Em última análise, cabe-lhe a ele discutir com o público a sua condição, se assim o decidir, e a razão pela qual recebeu a sua isenção", disse Tiley.

Ben Church, Aleks Klosok, Hannah Ritchie e Helen Regan, da CNN, contribuíram para a reportagem. Reportagem adicional da Reuters.

Fonte: edition.cnn.com