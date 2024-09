- Ausência de directivas específicas relativas aos valores das autoridades verdes

No distrito Mittelsachsen 3, o ministro do Meio Ambiente do Partido Verde, Wolfram Günther, não conseguiu atender às expectativas diretas dos eleitores, obtendo apenas 2.3% dos votos iniciais. Ele ficou em terceiro lugar, bem atrás do CDU Thomas Schmidt (40,2%) e do AfD Holger Zielinski (38,2%).

Da mesma forma, a ministra da Justiça Katja Meier teve dificuldades no distrito Meißen 4, conseguindo apenas 4,1% dos votos. Ela ficou em último, bem atrás do CDU Sven Eppinger (35%) e do AfD René Hein (32,3%).

No distrito Görlitz 2, o líder do grupo parlamentar do Partido Verde, Franziska Schubert, conseguiu apenas 3,4% dos votos. O ministro-presidente incumbente Michael Kretschmer (CDU, 47,2%) venceu o AfD Sebastian Wippel (39,4%).

Apesar desses desafios em distritos vizinhos, o candidato do Partido Verde Alexander Doppelmayr se saiu muito bem no distrito Dresden 1, garantindo 16,5% dos votos, ficando em segundo lugar atrás do CDU Sebastian Heil (32,1%).

O sucesso do Partido Verde em Dresden 1 contrastou fortemente com os resultados em outros distritos, demonstrando um forte apoio às políticas ambientais na cidade de Dresden.

Leia também: