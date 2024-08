- Aumentos dos custos, redução da disponibilidade - a situação nos aeroportos alemães

Os preços das passagens aéreas dispararam nos últimos anos, com os voos para destinos europeus registrando um aumento de 31,9% no primeiro semestre de 2023 em comparação ao ano anterior, segundo a Office fédérale de la statistique. Fatores como preços altos de combustível e aumentos salariais para pessoal de segurança levaram as companhias aéreas a repassar esses custos aos clientes. No entanto, a demanda dos clientes por pagar preços mais altos não acompanhou o aumento dos custos, resultando em um aumento mais lento dos preços dos voos de 2,7% no primeiro semestre de 2024. Isso causou problemas para as companhias aéreas, com a Ryanair, por exemplo, anunciando esta semana que vai retirar aeronaves de Berlim e remover seis rotas de sua programação.

Oferta de voos encolhendo nos aeroportos alemães

Isso não é uma exceção. A Associação Federal Alemã de Tráfego Aéreo (BDL) mostra como o número de voos nos aeroportos alemães está diminuindo, usando Stuttgart como exemplo. Entre 2019 e 2024, 17 conexões com cidades europeias foram descontinuadas em Stuttgart, enquanto apenas sete novas foram adicionadas. As frequências nas rotas existentes diminuíram significativamente, caindo mais de 70% para Lisboa. Enquanto os números de passageiros já atingiram os níveis pré-pandêmicos em outros grandes países europeus, os aeroportos alemães estão ficando para trás, com apenas 83% do volume de tráfego de 2019 registrado no primeiro semestre de 2024.

Taxas e encargos mais altos afetam companhias aéreas de baixo custo

As companhias aéreas atribuem o principal motivo desses aumentos a taxas e encargos mais altos, que aumentaram mais de 20% em maio. Agora, cada passageiro paga entre 15,53 e 70,83 euros além do preço da passagem. Também se espera que o custo do controle de segurança aumente de um máximo de dez euros para até 15 euros em 2025. A BDL alega que as taxas e encargos quase dobraram desde 2020. Além disso, as companhias aéreas serão obrigadas a usar uma pequena quantidade de combustível sustentável em seus aviões a partir do ano que vem, que é significativamente mais caro. As companhias aéreas de baixo custo, como Ryanair, Easyjet e WizzAir, só conseguiram alcançar 71% do volume de tráfego de 2019 nos primeiros seis meses do ano.

Custos mais baixos em outros países

A BDL calculou as taxas e encargos para um voo intra-europeu em um Airbus A320 com 150 passageiros. Usando o Aeroporto de Stuttgart como exemplo, os custos aumentaram de 2389 euros em 2019 para 4404 euros neste ano, representando um aumento de 84%. Dessas, 2330 euros são para a taxa de tráfego aéreo, 1716 para a taxa de segurança aérea e 358 para o controle de tráfego aéreo para decolagem e pouso. Os aumentos de preço em Stuttgart são significativos, mas não únicos. Em Düsseldorf, a associação relata que os custos quase dobraram. Notavelmente, as decolagens e pousos na Alemanha são significativamente mais caros do que em outros países.

Para compensar esses custos, as companhias aéreas estão implementando várias estratégias. A bagagem de mão, que era gratuita anteriormente, agora vem com um preço, às vezes custando mais do que a passagem aérea. Várias companhias aéreas de baixo custo na Espanha foram multadas em 150 milhões de euros por cobrança excessiva. A Lufthansa, a companhia aérea nacional da Alemanha, planeja introduzir uma taxa ambiental para voos a partir do ano que vem, com o objetivo de cobrir "custos adicionais que aumentam constantemente". Essa taxa será claramente informada para informar aos clientes que eles estão pagando para reduzir e compensar as emissões de dióxido de carbono causadas por seu voo, em vez da companhia aérea lucrar com isso. No final, o cliente ou paga por todos os custos e uma margem para a companhia aérea que escolheu, ou a oferta encolhe e desaparece eventualmente, como a oferta da Ryanair em Berlim.

O aumento dos preços das passagens aéreas, decorrente de fatores como preços altos de combustível e aumentos salariais, levou a aumentos de preços em geral.

Apesar de a demanda dos clientes não acompanhar esses aumentos de custos, as companhias aéreas ainda estão lutando para manter suas ofertas de voos, com algumas, como a Ryanair, reduzindo sua presença em determinados locais.

Leia também: