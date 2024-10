"Aumento significativo e histórico de ameaças antissemitas generalizadas nos Estados Unidos, segundo a ADL"

Entre outubro de 2023 e setembro de 2024, ocorreram mais de 10.000 incidentes de antissemitismo, um aumento em relação aos 3.325 incidentes registrados no ano anterior. Este é o maior número de incidentes registrados em um período de 12 meses pela organização desde que começou a rastrear ameaças em 1979.

Após o ataque terrorista em outubro, "os judeus-americanos não tiveram um momento de paz", afirmou o CEO da ADL, Jonathan Greenblatt. Em vez disso, eles enfrentaram um aumento significativo nas ameaças antissemitas e testemunharam chamados para violência contra israelenses e judeus em todo o mundo.

A organização lançou dados preliminares antes de um relatório completo futuro, com agências de aplicação da lei em todo o país aumentando as patrulhas em torno de estabelecimentos judeus e muçulmanos como medida de segurança em resposta ao conflito no Oriente Médio, ao aniversário de 7 de outubro e às festas judaicas do Alto Holofotes.

Desde o início do conflito entre Israel e Hamas, os relatórios de crimes de ódio e incidentes de viés que visam judeus, muçulmanos e árabes aumentaram significativamente nos Estados Unidos.

Em abril, o Conselho sobre Relações Americanas-Islâmicas relatou ter recebido 8.061 relatórios de viés anti-muçulmano em 2023, o maior número em 28 anos de acompanhamento do grupo.

O FBI e o Departamento de Segurança Interna dos EUA emitiram um alerta público conjunto, alertando que o aniversário de 7 de outubro e a instabilidade no Oriente Médio poderiam inspirar atos de violência por extremistas.

Os dados de ameaças da ADL incluíram mais de 150 casos de agressão física, mais de 1.840 casos de vandalismo e mais de 8.000 ocorrências de antissemitismo envolvendo assédio verbal ou escrito.

A organização relatou pelo menos 1.200 ocorrências de antissemitismo em campi de faculdades e universidades dos EUA nos últimos 12 meses, representando um aumento de 500% em relação às figuras do ano anterior nessa categoria.

Os campi de faculdades e universidades dos EUA se tornaram um ponto focal no início deste ano, à medida que milhares de manifestantes demonstraram seu apoio aos palestinos sob ataque pelas forças militares israelenses em resposta ao ataque terrorista de 7 de outubro.

O Ministério da Saúde de Gaza relatou que mais de 41.000 palestinos morreram em Gaza desde que Israel iniciou sua guerra contra Hamas. Israel, por sua vez, afirma ter morto mais de 17.000 combatentes em Gaza desde o início da guerra. A CNN não pode verificar independentemente nenhuma das duas séries de figuras devido ao acesso limitado concedido a jornalistas internacionais na zona de conflito.

Embora a maioria das protestos em campi de faculdades e universidades dos EUA tenha sido pacífica, eles foram frequentemente marcados pela violência, incluindo conflitos com as forças da lei, numerosos relatórios de intimidação antissemita contra estudantes e funcionários judeus e alguns casos de agressões por contra-manifestantes.

"Os dados preliminares da ADL também revelaram que mais de 3.000 de todos os incidentes ocorreram durante manifestações anti-israelenses, que apresentavam frequentes e explícitas expressões de apoio a grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, os Houthis e o

Leia também: