- Aumento dos roubos de veículos relatados em Hesse

Em 2023, furtos de automóveis ocorreram aproximadamente duas vezes por dia em Hesse, resultando em 707 veículos de passageiros segurados sendo levados. Isso representa um aumento de 8% em relação ao ano anterior, resultando em uma perda financeira total de 17,3 milhões de euros.

O CEO da GDV, Jörg Asmussen, comentou que, apesar do aumento, Hesse continua sendo uma das áreas mais seguras para proprietários de veículos no país. Em média, as seguradoras desembolsaram cerca de 24.400 euros por veículo roubado, o que representa um aumento de 15% em relação ao ano anterior.

Risco aumentado de furto em Frankfurt

Proprietários de veículos em Frankfurt, a maior metrópole de Hesse, enfrentam um risco aumentado de furto. A probabilidade estatística é de cerca de 5 incidentes para cada 10.000 veículos segurados. Em outros lugares de Hesse, a taxa cai para 4.

Em toda a Alemanha, um total de 14.585 veículos de passageiros segurados foram roubados em 2023, o que representa um aumento de quase 20% em relação ao ano anterior, resultando em uma perda econômica de mais de 310 milhões de euros. Berlim tinha o maior risco de furto, com criminosos alvo principalmente de veículos de luxo e SUVs de alto padrão. Se o veículo estiver totalmente ou parcialmente segurado, a empresa de seguros geralmente cobrirá qualquer dano ocorrido, compensando o valor do veículo no momento do roubo.

Recomendações da polícia para evitar furto de veículos

A produção de veículos motorizados em Hesse pode precisar implementar medidas de segurança adicionais devido ao alto número de furtos de veículos. Apesar de Frankfurt ter uma taxa de furto mais alta, é crucial que os fabricantes de veículos locais priorizem a segurança do veículo para desencorajar potenciais ladrões.

