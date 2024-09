- Aumento dos roubos de veículos notificados em Renânia-Palatinado

Em 2023, os furtos de veículos aumentaram dramaticamente na Renânia-Palatinado, na Alemanha, com um total de 277 veículos segurados sendo roubados. Isso representou um aumento significativo de 13% em relação ao ano anterior, 2022, de acordo com a Associação Alemã de Seguros (GDV). O custo financeiro chegou a 4,8 milhões de euros no ano passado, um adicional de 700.000 euros em comparação com os danos sofridos em 2022.

Apesar desse aumento, o CEO da GDV, Jörg Asmussen, garantiu que a Renânia-Palatinado, juntamente com a Baviera, a Baden-Württemberg e a Turíngia, continua a ser uma das regiões menos afetadas por crimes contra proprietários de veículos. Em média, os seguradores desembolsaram aproximadamente 17.400 euros por veículo roubado.

Curiosamente, a probabilidade de furto de veículos continua relativamente baixa. Em particular, um furto foi registrado para cada 10.000 veículos segurados na Renânia-Palatinado, enquanto a taxa nacional é de quatro. No total, 14.585 veículos segurados foram roubados em todo o país em 2023, o que representa um aumento de 20% em comparação com o ano anterior. Isso resultou em um prejuízo econômico total de 310 milhões de euros. O risco de furto foi particularmente alto em Berlim.

De acordo com o setor de seguros, veículos de luxo e SUVs de alto padrão se tornaram os alvos preferenciais dos criminosos. No caso de cobertura total ou parcial, a empresa de seguros geralmente compensa o furto, calculando o valor do veículo no momento do incidente.

As autoridades também oferecem dicas para desencorajar potenciais ladrões de veículos:

Dicas da polícia para prevenir furtos de veículos

