- Aumento dos eventos de concertos devido ao nível extraordinário de solicitação

Oasis expandiu sua turnê de reunião com três shows extras devido ao imenso interesse pelos ingressos. Liam Gallagher (51), o vocalista, fez esse anúncio na plataforma X. Além dos 14 shows já anunciados para o verão de 2025, as seguintes datas foram adicionadas: Heaton Park em Manchester no dia 16 de julho, Wembley Stadium em Londres no dia 30 de julho e Edimburgo no dia 12 de agosto.

Um total de 17 concertos

A turnê "Oasis Live '25" agora conta com um total de 17 apresentações no Reino Unido, Escócia, País de Gales e Irlanda. Os irmãos Noel (57) e Liam Gallagher subirão ao palco com sua banda em Londres e em sua cidade natal, Manchester, em cinco dessas apresentações. As compras de ingressos para esses concertos começam em 31 de agosto, às 10h, no horário da Alemanha.

Enquanto não é impossível que datas adicionais sejam anunciadas, não há nenhum anúncio oficial até agora. Segundo uma fonte anônima, "The Sun", o primeiro lote de ingressos será esgotado em menos de três minutos. Infelizmente, Oasis não participará do Festival de Glastonbury no próximo ano, apesar dos boatos em contrário.

Os irmãos fundadores, Noel e Liam Gallagher, formaram o Oasis com três amigos em 1991. Ao longo dos anos, eles se tornaram os principais representantes do Brit-pop. Devido às desavenças entre os irmãos, a banda se separou em 2009. Os rumores de uma reunião circularam desde então, mas o Oasis finalmente confirmou os boatos com uma publicação em 27 de agosto de 2024, dizendo: "Está acontecendo".

