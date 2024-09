- Aumento dos custos com terras agrícolas - Altenburger Land registra preços recordes

Custos para campos e pastagens em Turíngia continuam subindo. No ano passado, compradores pagavam tipicamente 13.605 euros por hectare para terras agrícolas, de acordo com os dados da Office of State Statistics em Erfurt. Em contraste, o preço médio em 2022 era ainda de 12.288 euros por hectare, uma queda de 1.317 euros. As regiões mais caras foram supostamente o Altenburger Land, enquanto as mais baratas foram o distrito de Saalfeld-Rudolstadt, rico em florestas. De acordo com a office de estatísticas, o número de parcelas agrícolas transferidas também aumentou.

Há uma controvérsia em andamento em Turíngia sobre como limitar a aquisição de terras por grandes investidores ou fundos não agrícolas. Uma Lei de Estrutura Agrícola, que já estava diante do parlamento estadual em Erfurt, não foi aprovada antes das eleições estaduais. Ela precisaria ser reintroduzida no parlamento estadual.

Diferenças marcantes nos preços

De acordo com a office de estatísticas, o preço médio de venda por hectare de terras agrícolas no ano passado foi de 26.996 euros no distrito de Altenburger Land, 18.318 euros no distrito de Unstrut-Hainich, uma região fértil na Bacia de Turíngia, e 15.616 euros no distrito de Nordhausen. Em contraste, terras agrícolas no distrito de Wartburg foram vendidas por 8.444 euros por hectare, e no distrito de Saalfeld-Rudolstadt por 6.234 euros.

De acordo com a office de estatísticas, a maioria das transações de terra foi para terra arável, mas também para pastagens, como prados e pastagens. Um total de 3.430 propriedades agrícolas foram vendidas, representando um aumento de 353 transações em relação a 2022. Isso levou a um total de 5.106 hectares sendo comprados por novos proprietários, um aumento de cerca de 900 hectares em relação aos 4.216 hectares do ano anterior. O custo total da compra de propriedades agrícolas foi de aproximadamente 69,9 milhões de euros.

A discussão em andamento em Turíngia gira em torno da regulação da aquisição de terras agrícolas por grandes investidores ou fundos não agrícolas. No ano passado, terras agrícolas no distrito de Altenburger Land foram vendidas a um prêmio significativo, alcançando 26.996 euros por hectare, destacando as diferenças marcantes nos preços em toda a região.

