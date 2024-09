- Aumento do número de processos judiciais iniciados no Tribunal Regional de Fulda

O Tribunal Criminal em Fulda registrou um aumento substancial no número de casos criminais recebidos no ano passado, passando de 33 em 2022 para 42. Notavelmente, o número de casos criminais concluídos também aumentou, passando de 30 para 40. A expansão da equipe judiciária em Hesse influenciou essa mudança positiva, permitindo a criação de uma sala de audiências criminal adicional no Tribunal Criminal de Fulda, de acordo com o presidente Jochen Müller.

Esses casos não apenas aumentaram, mas também se tornaram mais complexos, de acordo com Müller. Essa tendência é atribuída ao aumento da quantidade de dados que podem ser extraídos de dispositivos digitais, como telefones e computadores, durante os julgamentos.

Submissões de casos criminais voltando aos níveis pré-pandêmicos

Uma tendência de aumento constante também foi detectada no Tribunal Municipal de Fulda. O número de submissões de casos criminais passou de 725 em 2021 para 822 em 2022 e chegou a 869 no ano passado. O presidente do tribunal explicou que o fim da pandemia da Corona levou a um aumento no crime.

Ele atribuiu isso, em parte, à retomada de atividades em que altercações físicas costumam ocorrer, levando a incidentes de lesões corporais que acabam no tribunal. Atualmente, o número de submissões de casos está se aproximando dos níveis pré-pandêmicos, de acordo com o presidente do tribunal.

