- Aumento do número de casos de sarampo na Baixa Saxónia: 41 casos notificados até agora em 2023

Na região da Baixa Saxônia, foram relatados 41 casos de sarampo neste ano, o maior número desde 2019 (91 casos). Esta informação foi compartilhada pela Autoridade de Saúde do Estado da Baixa Saxônia (NLGA). A maioria desses casos esteve ligada a surtos familiares e a surtos maiores de sarampo em outros países, principalmente na Europa Oriental. Mais da metade desses casos ocorreu em julho e agosto (26).

O sarampo é conhecido por sua alta taxa de contágio entre as doenças infecciosas. Para combater sua disseminação, a NLGA destaca a importância de manter uma taxa de vacinação forte na população e a identificação rápida de casos de sarampo.

O Ministro da Saúde da Baixa Saxônia, Andreas Philippi, destacou a importância da vacinação obrigatória para crianças e funcionários em instalações comunitárias, como jardins de infância e escolas. "Uma infecção pode levar a danos a longo prazo no sistema imunológico", afirmou o político do SPD.

Vacinação obrigatória desde 2020

A Lei de Proteção contra o Sarampo entrou em vigor em março de 2020, exigindo a vacinação obrigatória para todas as crianças que frequentam jardins de infância ou escolas, de acordo com as recomendações da Comissão Permanente de Vacinação.

Os sintomas do sarampo incluem febre, tosse, olhos inchados e a característica mancha vermelha. As complicações possíveis incluem infecções do ouvido, pneumonia, diarreia e encefalite. Casos graves de sarampo podem levar à morte.

