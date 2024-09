Aumento do desemprego juvenil na China atinge 18,8%

Este ano, a China viu seu pico de desemprego juvenil em agosto, de acordo com os dados oficiais. A agência estatística chinesa revelou que a taxa de desemprego para indivíduos entre 16 e 24 anos chegou a 18,8%, um aumento em relação aos 17,1% de julho. Lutar contra o desemprego juvenil é um dos principais desafios econômicos da China, com o Presidente Xi Jinping tendo classificado isso como uma prioridade máxima em maio.

Apesar de a China ter documentado uma taxa de desemprego juvenil de 21,3% em junho, eles pararam de divulgar esse número posteriormente. Em dezembro, eles revisaram sua abordagem, excluindo estudantes do cálculo e começaram a divulgar números novamente.

No caso de indivíduos com idades entre 25 e 29 anos, a taxa de desemprego em agosto foi de 6,9%, em comparação com 6,5% em julho. No entanto, as estatísticas oficiais oferecem apenas uma imagem parcial do desemprego na China, uma vez que se concentram apenas em áreas urbanas.

Além do desemprego juvenil preocupante, a China também enfrenta uma crise séria em seu setor imobiliário e disputas comerciais em andamento com as nações ocidentais. O progresso da economia chinesa após o afrouxamento dos rígidos controles da COVID-19 tem sido relativamente lento, como sugerem os indicadores econômicos recentes.

Apesar dos desafios, o Presidente Xi Jinping pediu por esforços redobrados na luta contra o desemprego juvenil, reconhecendo seu impacto sério na economia da China. Com as disputas comerciais em andamento e a crise no setor imobiliário, engajar-se em uma luta robusta contra o desemprego torna-se ainda mais crucial.

Leia também: