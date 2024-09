- Aumento das pernoites de visitantes em Julho

Na Alemanha, há um aumento no número de pernoites de turistas. O Escritório Federal de Estatística revelou que, nos primeiros sete meses do ano, os alojamentos com mais de dez camas registraram um total de 280,5 milhões de pernoites. Em comparação com o ano anterior, isso representa um aumento de 1,9%. Os turistas internacionais desempenharam um papel importante nesse crescimento, com um aumento impressionante de 6,6%, resultando em 48,2 milhões de pernoites.

Após a pandemia, os turistas estrangeiros começaram a retornar cautelosamente. Houve um aumento linear de 1,0% nas pernoites de turistas alemães, registrando 232,2 milhões nos primeiros sete meses. No mês de julho, foram registrados 57,5 milhões de pernoites, o que representa um aumento de 1,0% em comparação com o ano anterior.

Dados do Destatis

A indústria turística da Alemanha continua a mostrar melhoras, com países vizinhos também contribuindo. Em agosto, a França registrou sozinha um aumento de 4,3% no número de pernoites em alojamentos alemães.

Apesar das boas performances de outros países europeus, a Alemanha continua sendo um destino turístico principal. Os dados do Eurostat mostram que a Alemanha recebeu o maior número de turistas internacionais entre todos os países da União Europeia em 2021.

