- Aumento das mortes de animais selvagens na Hesse devido a preocupações por causa da peste suína

Caçadores Enthusiastas na Hesse Continuam a Abater Mais Veados, Javalis e Cervo-vermelho na Temporada de Caça de 2023-2024. Esta informação foi compartilhada pelo Ministério da Agricultura e Meio Ambiente, Vinho, Florestas, Caça, e Patrimônio da Hesse, com sede em Wiesbaden. No momento, o objetivo principal é reduzir a população de javalis para prevenir a propagação da Febre Africana Suína (FAS).

De acordo com os registros do ministério, um total de 110.964 veados, 63.925 javalis e 8.205 cervos-vermelhos foram caçados. Este número indica a maior contagem de cervos-vermelhos desde 1959 e a segunda maior desde o início dos registros. Embora o número de javalis abatidos tenha aumentado em cerca de 10.000 animais, ainda assim permaneceu moderado. Além disso, várias espécies invasoras foram alvo da caça, incluindo 36.890 gambás, cerca de 2.560 nutrias e 3.870 gansos-do-nilo.

A presença da FAS no sul da Hesse aumentou significativamente a importância dos caçadores. O Ministério da Agricultura da Hesse enfatizou que a população de javalis deve ser reduzida ainda mais em áreas livres de doença para romper as cadeias de transmissão. "Os caçadores jogam um papel crucial na prevenção e no combate à FAS. No entanto, o surto no sul da Hesse também destaca a necessidade de esforços intensificados", disse o Ministro da Agricultura Ingmar Jung (CDU), de acordo com a declaração.

O ministério está considerando estratégias para alvo outras espécies invasoras, como raposas ou visons, em futuras temporadas de caça para manter o equilíbrio do ecossistema. Apesar do sucesso na caça de outras espécies de veados, o foco continua sendo a redução da população de javalis para minimizar o risco de propagação da FAS.

Leia também: