- Aumento das internações hospitalares em Schleswig-Holstein

Na instituições de saúde de Schleswig-Holstein, cerca de 534.000 indivíduos procuraram cuidados hospitalares em 2023. Esse número representa um aumento de 3% em relação ao ano anterior, de acordo com os relatórios da agência de estatísticas do Norte. No entanto, em comparação com 2019, o ano anterior à pandemia de COVID-19, houve uma queda de 10%.

A taxa média de ocupação de leitos em 2023 foi de 73,8%, maior do que a do ano anterior, de 70,7%, mas menor do que a do período pré-pandêmico em 2019, de 78,6%. Em média, os pacientes ficaram 7,8 dias em tratamento em 2023, uma ligeira queda em relação aos 7,9 dias do ano anterior, mas um ligeiro aumento em relação aos 7,6 dias de 2019.

Os dados levam em conta pacientes que foram admitidos várias vezes, enquanto recém-nascidos saudáveis não são incluídos nessas estatísticas, já que não são documentados nesta seção específica das estatísticas hospitalares.

