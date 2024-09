Aumento da toxicidade do óxido nitroso - Aumento dos casos de inconsciência e danos nervosos

Há um aumento preocupante de casos de intoxicação por gás hilarante na Alemanha. O Centro de Informações sobre Intoxicação Norte (CII Norte), localizado na Universidade Médica de Göttingen, notou um aumento significativo no mau uso deste gás, frequentemente inalado através de balões de hélio, no norte da Alemanha no ano passado. Antes de 2023, eles recebiam apenas 2 a 3 ligações por ano sobre este assunto. No entanto, este número disparou para 19 em 2023. Até agosto deste ano, eles já receberam 27 ligações relatando problemas de saúde relacionados ao uso de gás hilarante.

A gravidade dessas intoxicações também tem aumentado. O CII Norte relatou um aumento no número de indivíduos inconscientes após a inalação de gás hilarante, bem como casos de dano nervoso e paralisia entre usuários crônicos.

