- Aumento da taxa de desemprego na Baviera atribuído à fragilidade económica

Luta Econômica e Férias de Verão Contribuem para o Desemprego na Baviera

O desemprego na Baviera aumentou em agosto devido à instabilidade econômica e às férias de verão. De acordo com a divisão regional da Agência Federal do Trabalho da Baviera, 299.652 pessoas estavam desempregadas em agosto, um aumento de 7,3% em relação a julho. A taxa de desemprego aumentou 0,3 ponto percentual, para 3,9%. No ano anterior, a taxa era de 3,5%.

"O crescimento geral da economia está influenciando toda a força de trabalho da Alemanha, incluindo a Baviera", disse Peter Michel, diretor adjunto da divisão regional em Nuremberg. Fatores sazonais também tiveram impacto no desemprego.

Aumento do Desemprego entre os Jovens

O desemprego tende a aumentar durante o verão, já que as empresas contratam menos antes das férias e os contratos de aprendizado terminam. De acordo com a divisão regional, o maior aumento percentual, como de costume no final do ano letivo, foi observado entre os jovens. Em comparação com julho, mais de 50% mais pessoas entre 15 e 20 anos estavam desempregadas em agosto. A agência de emprego utilizou dados até 14 de agosto para suas estatísticas.

Apesar da recessão econômica, o número de empregados segurados na Baviera continuou a aumentar: segundo estimativas atuais, 5,96 milhões de pessoas estavam empregadas em junho, um aumento de aproximadamente 35.000 em relação ao ano anterior. "As empresas estão fazendo o possível para preservar empregos", disse Bertram Brossardt, presidente da Associação da Economia da Baviera.

No entanto, a demanda por novos empregados continua baixa, segundo a divisão regional. Em agosto, mais de 21.000 novas vagas de emprego foram relatadas às agências de emprego e centros de emprego da Baviera, uma queda de 7% em relação ao mês anterior e quase 23% em relação ao ano anterior.

"Melhorar Habilidades é tão Importante quanto Atualizar seu Dispositivo"

Os jovens atualmente têm boas perspectivas de conseguir um aprendizado na Baviera. Muitos lugares de aprendizado permanecem vagos no início do novo ano de treinamento, disse a Ministra do Trabalho da Baviera, Ulrike Scharf (CSU). De acordo com a divisão regional, há 63 candidatos para cada 100 lugares de aprendizado nas empresas. De outubro de 2023 a agosto de 2024, foram relatados cerca de 97.000 lugares de aprendizado na Baviera. Mais de 60.000 candidatos utilizaram o serviço de colocação de aprendizado das agências e centros de emprego da Baviera.

No entanto, um curso de treinamento geralmente não cobre uma carreira inteira, explicou Scharf. "Melhorar habilidades é tão importante hoje quanto atualizar seu dispositivo, porque o mundo do trabalho está mudando rapidamente". Isso também é refletido nos números da divisão regional: atualmente, cerca de 31.000 pessoas estão participando de um curso de treinamento vocacional financiado pelo estado, um aumento de cerca de 24% em relação ao ano anterior.

