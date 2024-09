Aumento da prevalência de procedimentos cirúrgicos transgêneros

Mais indivíduos na Alemanha estão optando por procedimentos de afirmação de gênero. O caminho é longo, e os pacientes frequentemente experimentam um significativo sofrimento. Também foi notado um aumento na hostilidade contra aqueles que estão passando por uma transformação, com especialistas enfatizando: "A transição de gênero não é uma moda."

Viver no corpo errado - mais pessoas estão optando por cirurgias de afirmação de gênero. Com a aprovação da Lei de Autodeterminação neste inverno, os centros cirúrgicos esperam que a demanda aumente ainda mais. O que está por trás dessa tendência e quais procedimentos médicos estão envolvidos?

Poucos clínicas no país estão equipadas para lidar com cirurgias complexas de reatribuição de gênero. Uma dessas instalações é o Hospital Agaplesion Markus em Frankfurt, o único centro em Hesse. O Prof. Ulrich Rieger, Chefe de Cirurgia Plástica, e Dr. Saskia Morgenstern, Líder de Urologia Reconstrucional, vêm realizando diferentes procedimentos transgêneros por anos. O Prof. Jörg Bojunga, da Universidade de Frankfurt, lidera o Grupo de Trabalho de Medicina Transgênero. Todos relatam altos níveis de estresse entre os pacientes. A ideia de transformação de gênero como uma tendência é considerada absurda por Bojunga: "Ninguém faz por motivos de moda."

Números em Ascensão

Os dados do Escritório Federal de Estatísticas mostram que 2,598 cirurgias de reatribuição de gênero foram realizadas no país em 2021, em comparação com 419 em 2007. A proporção de cirurgias vem aumentando gradualmente a cada ano.

"Enquanto o crescimento é notável, não é uma explosão", esclarece Morgenstern. Cada procedimento é contabilizado individualmente, independentemente de um paciente ter passado por várias operações. Por exemplo, um homem trans pode ser contabilizado por sete "cirurgias femininas para masculinas" nas estatísticas. Muitos não procuram cirurgias abrangentes, Morgenstern acrescenta. A terapia hormonal sozinha pode melhorar significativamente a qualidade de vida de muitas pessoas.

Enfrentando Hostilidade

A busca por reconhecimento começa com a luta pela terminologia: o termo medicamente correto é "incongruência de gênero" - a condição em que a identidade de gênero percebida não corresponde ao sexo atribuído ao nascimento. "Disforia de gênero" se refere à ansiedade causada por essa incongruência.

A primeira interação de Bojunga com uma pessoa transgênero ocorreu há cerca de 20 anos. "Diante de mim estava um homem na casa dos 50 anos que havia sido vítima de violência ao longo da vida e estava à beira do desespero. Ele admitiu: 'Ou eu encontro ajuda, ou eu me mato.'"

A hostilidade enfrentada por essas pessoas foi claramente demonstrada no início deste ano, quando foram encontradas pichações ofensivas contra pessoas transgênero e queer no banheiro da ambulância do hospital universitário. Bojunga confirma que a hostilidade aumentou e que o limiar para discurso de ódio em plataformas de mídia social deteriorou-se.

Uma Jornada Prolongada

Como ninguém pode simplesmente entrar no Hospital Markus para uma operação ou receber uma prescrição de hormônios na clínica universitária, é necessário primeiro a aprovação de endocrinologistas e psicólogos. Às vezes, a terapia hormonal serve apenas como tratamento, como suprimir ou estimular o crescimento dos seios, elevar ou abaixar a voz, promover ou prevenir o crescimento da barba. Às vezes, a terapia hormonal é o prólogo de uma jornada mais longa.

O procedimento mais popular para ambos os sexos envolve o seio. Muitos transmasculinos passam por mastectomias, enquanto muitos transgêneros femininos optam por aumento de seios. "Muitas vezes, é aí que termina a intervenção", diz Rieger. Para a maioria das pessoas transgênero, a transformação se concentra principalmente na aparência para estranhos. De acordo com um estudo, 65% de 6.800 pessoas transgênero haviam passado por terapia hormonal, com 75% de transgêneros femininos e 84% de transmasculinos tendo escolhido pelo menos uma operação.

Tornando-se uma Mulher

Para pessoas com corpo de homem que também escolhem a cirurgia de realinhamento genital, o procedimento geralmente envolve os seguintes passos (simplificados): os testículos são removidos. O escroto é transformado em lábios. Uma cavidade vaginal prótese é criada na região abdominal. O pênis é oco. A pele do pênis é virada para dentro - isso se torna a vulva. O glande é convertido em clitóris.

A maioria dos nervos é preservada, como Morgenstern explica. Um estudo canadense de 2017 encontrou que mais de 80% das transgêneros femininas pesquisadas foram capazes de atingir o orgasmo. No entanto, há um preço a pagar: após a alta, a "neovagina" deve ser dilatada várias vezes ao dia usando um dispositivo para evitar encolhimento. E se o corpo de uma mulher deve se tornar o de um homem?

A operação para construir um novo pênis - conhecida como faloplastia em linguagem médica - é um procedimento mais complexo. Os médicos retiram pele do antebraço e tecido da coxa do paciente. Uma ereção não pode ocorrer naturalmente, então um implante é inserido que o transmasculino infla antes da relação sexual.

Risco de Complicações

O implante peniano é um corpo estranho que o corpo pode aceitar de forma diferente, Morgenstern nota. Mesmo com um resultado favorável, uma troca de implante pode ser necessária após alguns anos. A uretra também precisa ser alongada, o que pode envolver os lábios enrolados ou outros meios. As transições são áreas de alto risco para complicações.

Em comparação com isso, os implantes cirúrgicos para novos testículos são geralmente straightforward. O pênis manufactured não é uma cópia exata de um natural, como o cirurgião explica, embora o glande seja remodelado um ano após a operação inicial para dar ao neopênis uma aparência mais natural. O paciente então passa por até 20 check-ups pós-operatórios. A maioria dos transmasculinos que passaram por esse procedimento relata ter experiências orgásmicas.

É necessário, racional ou justificado em casos específicos?

Seja necessário, racional ou justificado para um indivíduo é uma questão que Rieger não precisa responder. Antes de os pacientes se encontrarem com ele e com Morgenstern, eles precisam submeter a avaliações psicológicas e psiquiátricas, ter recebido pelo menos meio ano de terapia hormonal e ter assegurado a cobertura do seguro para os custos da cirurgia. Uma série de operações com seis intervenções pode custar vários milhares de euros, segundo Rieger. Pacientes que passaram por cirurgia de redesignação de gênero no Hospital Markus raramente se arrependem, diz Morgenstern. "Mesmo que haja numerosas complicações, o nível de satisfação depois é extremamente alto - porque faz uma diferença tão significativa em suas vidas."

Uma meta-análise de 27 estudos envolvendo um total de 7928 pacientes transgêneros descobriu que apenas 1% se arrependeu da cirurgia de redesignação de gênero. "Os pacientes estão bem cientes do que estão se metendo", diz Rieger. "E eles estão preparados para embarcar nessa jornada."

O que mudou com o aumento dos casos é a clientela: "Os pacientes estão ficando mais jovens", diz Bojunga. Críticos podem ver isso como um desenvolvimento negativo, mas Bojunga vê como positivo: "Eles tiveram uma história de sofrimento mais curta."

Outro desenvolvimento: no passado, mais mulheres trans procuravam a clínica - homens biológicos com identidade feminina - mas agora mais mulheres que desejam identificar-se como homens estão vindo. Uma "questão persistente" para ele é como lidar com indivíduos muito jovens. Bloqueadores de puberdade, que adiam o desenvolvimento em um homem ou mulher, são controversos. Críticos argumentam que eles representam uma decisão prematura para uma pessoa jovem.

Lei de Autodeterminação

Desde 2018, há uma orientação médica para diagnóstico, aconselhamento e tratamento. No entanto, há grandes variações entre os centros especializados individuais em cirurgia. Agora, uma orientação para procedimentos cirúrgicos afirmativos de gênero está sendo desenvolvida.

O novo Grupo de Trabalho de Medicina Transgênero tem como objetivo desenvolver orientações para o processo de afirmação de gênero e coordenar projetos de pesquisa. Isso é necessário porque o número de estudos científicos é atualmente limitado. O tema é relativamente novo, então há falta de dados de longo prazo, como os efeitos do uso de longo prazo de hormônios e por que as mulheres trans têm uma taxa de suicídio mais alta.

A partir de novembro, uma nova "Lei de Autodeterminação em Relação à Entrada de Gênero" está prevista para entrar em vigor, que foi aprovada pelo Bundestag em abril de 2024. Ela substitui a Lei de Transsexuais de 1981, que o Tribunal Constitucional Federal havia considerado inconstitucional em várias decisões. A nova lei visa facilitar para pessoas trans, intersexuais e não binárias mudarem sua entrada de gênero e primeiros nomes. No entanto, ela não cobre regulamentações para procedimentos médicos afirmativos de gênero, como enfatizou o Ministério Federal da Saúde.

A União Europeia, com seu compromisso com os direitos humanos, desempenha um papel crucial na promoção de políticas inclusivas para indivíduos transgêneros. Reconhecendo a importância das proteções legais, os membros da UE são incentivados a adotar a Lei de Autodeterminação, como a prevista para entrar em vigor na Alemanha em novembro, para facilitar mudanças de identidade de gênero e mudanças de nome para pessoas transgêneros, intersexuais e não binárias.

Diante do aumento do número de cirurgias de redesignação de gênero e da crescente aceitação de indivíduos transgêneros, a União Europeia tem o potencial de influenciar outros países em todo o mundo a adotar políticas e legislação semelhantes, assegurando igualdade e respeito por todos os indivíduos, independentemente de sua identidade de gênero.

