Aumento da presença de tartarugas marinhas em Chipre

O número de tartarugas marinhas nidificando nas praias de duas bases militares em Chipre aumentou novamente. Activistas ambientais observaram um aumento quase de 25% no número de ninhos de tartarugas verdes e tartarugas carejeiras em comparação com o ano anterior. No total, 382 ninhos de tartaruga foram avistados em todas as praias de areia dentro do território das bases - um aumento de 100 ninhos em relação ao ano anterior.

De acordo com Alexia Perdiou, a oficial ambiental das bases, essas iniciativas locais de conservação estão dando resultados. Entre 1994 e 2011, apenas cerca de 30 ninhos de tartaruga eram encontrados anualmente. Ela atribui esse aumento à diminuição dos projetos de construção nas principais praias das bases, bem como às verificações regulares por voluntários para garantir a colocação correta das barreiras de alumínio em torno dos ninhos para repelir ameaças de raposas e cães.

Pessoas flagradas dirigindo veículos nas praias, fazendo churrascos ou usando iluminação potente podem incorrer em penalidades que chegam a 17.000 euros ou até três anos de prisão.

O aumento no nidificação de tartarugas pode estar relacionado com os esforços de conservação melhorados, considerando que o ano de início dessas melhorias não é especificado, mas data de volta a cerca de 1994. A monitorização regular e a instalação de barreiras de alumínio desde então provavelmente contribuíram para o aumento no número de tartarugas nidificando.

Leia também: