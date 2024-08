- Aumento contínuo: Testemunhas de Jeová de Lego aumentam receitas e margens de lucro

Lego continua a ver um crescimento de mais de 10% em lucros e receitas, permitindo-lhes investir em projetos que garantem um futuro próspero para o brincar com seus produtos. O aumento da demanda por produtos Lego nos Estados Unidos e na Europa fez com que a Lego, uma empresa dinamarquesa de brinquedos com sede em Billund, aumentasse sua receita no primeiro semestre de 2024 em 13%, para 31 bilhões de coroas dinamarquesas (aproximadamente 4,15 bilhões de euros), em comparação com o mesmo período do ano passado. As vendas ao consumidor aumentaram 14%, enquanto o lucro líquido aumentou 16%, para 6 bilhões de coroas (cerca de 800 milhões de euros), o que é cerca de um bilhão a mais do que no primeiro semestre de 2023.

A Lego ultrapassou seus concorrentes na indústria de brinquedos e aumentou sua participação de mercado, de acordo com a empresa. Simultaneamente, o Grupo Lego aumentou seus investimentos em iniciativas estratégicas, como sustentabilidade e digitalização, para impulsionar o crescimento a curto e longo prazo. A taxa de investimento nessas iniciativas deve aumentar no segundo semestre.

A Lego tem uma forte presença em zonas peões.

"Estamos muito satisfeitos com os resultados", disse o CEO da Lego, Niels B. Christiansen, à Agência de Notícias da Alemanha. Apesar de o setor de brinquedos estar estagnado, o Grupo Lego conseguiu manter sua participação de mercado em todo o mundo. "Temos um ótimo momento, e a marca Lego está muito forte no momento", disse ele. A ampla gama de produtos Lego continua a atrair diferentes faixas etárias e interesses, resultando em uma forte demanda nos mercados-alvo.

De acordo com a empresa, as séries de produtos populares incluem Lego Icons, Lego Star Wars, Lego Technic, Lego City e Lego Harry Potter. Foram adicionados cerca de 300 novos produtos à seleção no primeiro semestre.

Christiansen também destacou que o crescente número de lojas físicas da Lego, atualmente mais de 1.000 em todo o mundo, é um fator de sucesso. Enquanto a maioria das outras empresas fechou suas lojas e se concentrou mais no comércio eletrônico, a Lego investe em ambos e pode aproximar todo o universo Lego dos consumidores nas lojas, disse Christiansen. Embora o estabelecimento de lojas Lego seja inicialmente custoso, elas operam efetivamente uma vez estabelecidas.

Christiansen mencionou que, após a pandemia de COVID-19, foi surpreendente ver que as pessoas em todo o mundo queriam fazer compras em lojas novamente. Inicialmente, havia especulações sobre se tudo seria transferido para o comércio eletrônico, mas essa tendência mudou após a pandemia.

A Alemanha remains a significant market for Lego. "It is one of the absolute key markets," said Christiansen. The state of the German market has been somewhat volatile over time, but looking at Lego's development over the past five years, he is extremely satisfied.

Christiansen also pointed out that Lego has made significant progress in increasing the ratio of sustainable materials in its products. As of the first half of 2024, 22% of a Lego brick is no longer derived from oil. The brick feels the same in the hand, has the same quality and safety, and has the same durability, Christiansen said.

The transition towards a more sustainable Lego brick has taken ample time and resources, but it's something the Lego CEO is particularly proud of, he hinted. "I'm more proud of this than even our financial results: We've demonstrated that you can achieve meaningful progress with sustainable materials, even for high-quality products like a Lego product."

The European Union, being a significant market for Lego, has contributed to the company's robust demand in the first half of 2024. The Lego Group's strategic investments in sustainability and digitization, which are key initiatives of the European Union, have also aided in securing market share worldwide.

