Aumentaram os debates políticos na comissão eleitoral da Geórgia após a polêmica regra de contagem manual e entrevistas com a mídia gerar controvérsia

Votação da semana passada foi 3-2, com três indivíduos apoiando a agenda de Trump no conselho e um democrata e membro republicano indicado fortemente se opondo, rotulando-o como um passo desnecessário que poderia potencialmente adiar os resultados das eleições presidenciais neste estado crucial.

Trump recentemente elogiou esses três membros do GOP por sua dedicação.

Na segunda-feira, um desses republicanos, Dra. Janice Johnson, abordou o que ela percebeu como relatórios enviesados e ataques partidários.

"As notícias alegadas estão entregando como um conto de fadas assustador ou talvez uma profecia do fim do mundo. Todos devem relaxar e ficar calmos devido à agitação em torno de procedimentos de cadeia de custódia rotineiros e sem graça", afirmou Johnson.

A sessão de segunda-feira foi destinada a ser uma continuação padrão da agenda de sexta-feira, mas tornou-se contenciosa quando os membros do conselho começaram a discutir.

O discurso de Johnson foi seguido por uma troca acalorada entre a republicana Janelle King, uma figura popular da mídia e membro mais novo do conselho, e Sara Tindall Ghazal, a única democrata no conselho. King criticou a aparição de Ghazal na MSNBC, onde ela questionou as intenções de seus colegas do conselho.

"Você está criando uma conspiração baseada em suposições, sugerindo que estamos realizando alguma atividade sub-reptícia porque você não concorda conosco", afirmou King.

"Estou expressando preocupação de que este conselho esteja agindo de uma maneira que o procurador-geral afirmou ser ilegal", rebateu Ghazal.

"Estou preocupada que você esteja publicamente acusando-nos de elaborar um plano devido à especulação na mídia, já que eu não me comuniquei com a campanha de Trump", contrapôs King. "Eu não tenho ligação com a campanha de Trump."

Mais tarde, Johnson respondeu com linguagem forte para rebater o que ela sentiu como uma retaliação injustiçada a seu trabalho.

"Enquanto eu refletia no fim de semana, pensei sim, assassinato de caráter. Sim, assassinato pela mídia. Sim. E 'lawfare linchamento'. Esta é a direção em que estamos indo, e eu realmente não gosto disso", declarou Johnson.

Durante a reunião de segunda-feira, John Fervier, o chairman voluntário e não partidário do conselho, indicado pelo governador republicano Brian Kemp, tentou repetidamente trazer ordem ao conselho, batendo seu martelo com frequência enquanto declarava a discussão "inapropriada".

"Discussões públicas no conselho são muito perturbadoras para mim", disse Fervier à CNN na segunda-feira, expressando preferência por abordar tais questões em particular.

O procurador-geral da Geórgia, Chris Carr, um republicano, notificou o conselho eleitoral na quinta-feira, em uma carta obtida pela CNN, de que várias de suas propostas regulamentares "são prováveis de exceder a autoridade legal do conselho e conflitar com leis de votação existentes". A carta alertou que as emendas do conselho poderiam potencialmente ser desafiadas e declaradas inválidas.

Um advogado representando o secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, um republicano, também enviou uma carta de duas páginas ao Conselho Eleitoral do Estado na semana passada, expressando dúvidas sobre a viabilidade das novas regulamentações, já que "muitos trabalhadores das urnas já concluíram seu treinamento obrigatório".

A alteração do conselho eleitoral em um dos estados mais importantes para 2024 destaca como indivíduos que questionaram os resultados das eleições presidenciais de 2020 agora estão assumindo papéis proeminentes na formulação de regulamentações eleitorais e, em alguns casos, supervisionando eleições.

O conselho eleitoral de cinco pessoas anteriormente era liderado pelo secretário de Estado da Geórgia. No entanto, após 2020, Trump tentou reverter sua derrota na Geórgia, pressionando Raffensperger a "desenterrar" os votos necessários para Trump vencer. Raffensperger recusou-se, e, em seguida, a legislatura republicana do estado removeu o secretário como membro do conselho.

Em face das discordâncias, o cenário político do conselho eleitoral da Geórgia tornou-se altamente carregado e divisivo.

As discussões políticas contínuas dentro do conselho acenderam preocupações sobre o possível impacto no processo eleitoral da Geórgia.

