- Aumentar as receitas e as margens de lucro da Birchwood

Birkenstock, a marca de sapatos, ficou abaixo das expectativas no terceiro trimestre, mesmo com um aumento significativo nos lucros. A liderança da empresa manteve sua previsão anual, deixando alguns investidores insatisfeitos. Como resultado, as ações caíram 11% nas negociações pré-mercado nos Estados Unidos na quinta-feira, em contraste com o aumento de 32% desde sua estreia nos Estados Unidos no meio de outubro.

De abril a junho, as vendas cresceram cerca de 20% em relação ao ano anterior, alcançando €565 milhões, como revelado pela empresa em Londres. Este valor marcou a maior receita da história da Birkenstock, de acordo com o CEO Oliver Reichert. A demanda por sapatos fechados foi excepcional. Os lucros cresceram em um ritmo semelhante, alcançando €75 milhões.

O analista Luca Solca, da Bernstein, descreveu os resultados como "fortes", mas apontou que a Birkenstock havia ficado ligeiramente abaixo das estimativas do mercado. Essas expectativas haviam aumentado após a empresa elevar sua projeção anual após o segundo trimestre.

O CEO Reichert agora espera um crescimento de 19% nas vendas e uma margem ajustada de Ebitda entre 30-30,5% para o ano fiscal atual. No entanto, no terceiro trimestre recentemente encerrado, essa margem caiu 1,4 ponto percentual em relação ao ano anterior, para 33%. A Birkenstock atribuiu essa queda parcialmente à expansão da capacidade de produção.

Apesar de registrar vendas recordes com um aumento de 20% em relação ao ano anterior, a Birkenstock ficou abaixo das expectativas de alguns investidores no terceiro trimestre. Apesar dessas vendas recordes, as ações da empresa caíram devido ao ligeiro desempenho abaixo das estimativas do mercado.

