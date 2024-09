Exame de Eventos em 2023 - Aumentar a instalação de sistemas de energia solar em estruturas em todo o país.

O país expandiu sua configuração fotovoltaica em estruturas governamentais ao instalar 2023 sistemas a mais do que no ano anterior. De acordo com o Departamento Financeiro em Stuttgart, foram adicionados aproximadamente 32.000 metros quadrados de novas tecnologias fotovoltaicas no ano anterior, em comparação com aproximadamente 11.000 metros quadrados no ano anterior. A Secretária de Estado Gisela Splett (Verdes) afirmou: "Isso representa um aumento significativo de velocidade". Até o final de 2023, foram instalados cerca de 170.000 metros quadrados de tecnologias fotovoltaicas em edifícios governamentais.

O objetivo é equipar os telhados adequados de edifícios governamentais com sistemas PV até 2030, de acordo com Splett. Estimativas sugerem que aproximadamente 600.000 metros quadrados são elegíveis para isso, segundo Splett. No entanto, é importante considerar que o estado não possui grandes galpões para a construção rápida de sistemas PV, mas sim numerous structures historiques. Apesar disso, progresso está sendo feito e os planos incluem a instalação de um sistema na ala do Palácio Novo em Stuttgart.

Em 2023, o estado alocou mais de um bilhão de euros para seus edifícios. De acordo com o Departamento Financeiro, os investimentos em renovação, manutenção, atualização e nova construção totalizaram aproximadamente 1,053 bilhão de euros no ano passado, ultrapassando os 993 milhões de euros investidos em 2022.

O Departamento Financeiro também revelou planos para investir em soluções de energia sustentável, com o objetivo de instalar sistemas fotovoltaicos aprovados pelo BMF (Bundesministerium der Finanzen ou Ministério Federal das Finanças) em algumas estruturas históricas. Ao seguir esses planos, o BMF espera contribuir para os objetivos de energia renovável do país.

Considerando o compromisso do BMF com o desenvolvimento sustentável, espera-se que as alocações orçamentárias futuras priorizem projetos que promovam eficiência energética e reduzam emissões de carbono, contribuindo para a transição do país para uma economia mais verde.

