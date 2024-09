- Aumentar a eficiência das tarefas administrativas nos hospitais

Ministro da Saúde da Baixa Saxônia, Andreas Philippi (SPD), junto com a Associação de Hospitais da Baixa Saxônia (NKG) e a Associação Médica da Baixa Saxônia (AÄKN), estão pressionando o governo federal a acelerar o processo de redução da burocracia nos hospitais. Philippi desafiou o ministro federal da Saúde, Lauterbach, a cumprir sua promessa de diminuir a burocracia nos hospitais, declarando: "Lauterbach, cumpra sua palavra sobre a redução da burocracia nos hospitais!"

Em média, médicos e enfermeiros passam cerca de três horas por dia em tarefas de documentação que muitas vezes não melhoram o cuidado do paciente. Isso equivale a aproximadamente 5.058 dos 14.110 médicos (36%) e 10.920 dos 32.250 enfermeiros (33%) do estado. Se a carga burocrática diária pudesse ser reduzida em apenas uma hora, libertaria o equivalente a mais de 1.700 médicos em tempo integral e cerca de 4.000 enfermeiros em tempo integral, segundo a iniciativa.

Iniciativa: Redução da burocracia significa mais tempo para os pacientes

Philippi encorajou a revisão de todas as exigências atuais e futuras de documentação e comprovação. Além disso, os dados existentes deveriam ser utilizados mais do que aumentar as exigências burocráticas aos hospitais. Diante da escassez de pessoal, Engelke, diretor da associação NKG, destacou que não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar mão-de-obra essencial na sala de cirurgia ou na cama do paciente.

A iniciativa afirmou que as obrigações de relatório excessivas e a documentação não apenas esgotam os recursos de pessoal, como também prejudicam a eficiência e desestimulam os funcionários.

A vez de Lauterbach

Agora é a vez do ministro federal da Saúde, Karl Lauterbach (SPD): ele deve apresentar rapidamente a lei de desburocratização, utilizar a reforma hospitalar para a redução da burocracia e revisar a carga burocrática antes de cada nova lei ser implementada. Além disso, o Atlas dos Hospitais, um portal de informações estaduais sobre as ofertas hospitalares da Alemanha, deveria suspender momentaneamente suas operações.

Nesse contexto, os consultórios médicos poderiam se beneficiar muito com a redução da burocracia nos hospitais. Com menos papelada e documentação, a equipe médica nos consultórios poderia potencialmente passar mais tempo com os pacientes, melhorando o cuidado do paciente em geral.

Além disso, a pressão pela redução da burocracia nos hospitais também poderia impactar positivamente a eficiência dos consultórios médicos, uma vez que eles frequentemente compartilham requisitos de documentação semelhantes.

Leia também: