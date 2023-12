Aumentam os receios de uma guerra alargada no Médio Oriente e as tropas americanas estão na linha de fogo

Com o pessoal de serviço americano cada vez mais numa perigosa linha de fogo e com os meios navais dos EUA e dos aliados em alerta máximo após múltiplos ataques com drones, a deterioração da situação está a conduzir a um período de férias tenso para a Casa Branca.

A possibilidade crescente de mortes em combate nos EUA e o agravamento da situação de segurança do Oceano Índico ao Mar Vermelho, que se estende pelo Iraque, Síria, Líbano e Israel, representam uma nova e indesejável crise externa no início do ano de reeleição do Presidente Joe Biden. E está a tornar-se uma placa de Petri para uma nova tendência geopolítica - testes intermináveis à vontade e credibilidade da América pelos seus adversários e seus representantes. Os avisos de Israel de que a sua guerra contra o Hamas em Gaza vai durar meses, apesar da pressão dos EUA para diminuir a intensidade do conflito, ameaçam aumentar as hipóteses de a guerra ficar fora de controlo e arrastar os EUA para mais longe.

Uma enxurrada de escaladas perigosas

A ansiedade inicial de que uma guerra regional pudesse eclodir após o ataque do Hamas a Israel a 7 de outubro, que matou 1200 pessoas, e de Israel ter lançado a sua ofensiva em Gaza, não se concretizou imediatamente, mesmo no meio de trocas limitadas entre Israel e as forças do Hezbollah no Líbano, numa das frentes mais perigosas da região.

Mas o ritmo dos ataques e das escaladas nos últimos dias parece estar a ganhar o seu próprio ímpeto mortífero, alimentando o receio de um novo aumento das tensões.

- Na segunda-feira, Biden ordenou ataques aéreos contra instalações utilizadas pelos combatentes da milícia pró-iraniana Kataib Hezbollah no Iraque, que os EUA acusaram de ter utilizado um drone para atacar a base aérea de Erbil, ferindo gravemente um militar americano. Foi o mais recente ataque de grupos iranianos por procuração contra as forças norte-americanas na Síria ou no Iraque que estão envolvidas em operações antiterroristas.

- As forças norte-americanas interceptaram uma barragem de drones e mísseis na terça-feira sobre o Mar Vermelho, disparados pelos rebeldes Houthi - um grupo apoiado pelo Irão no Iémen - disse o Comando Central dos EUA. Os EUA afirmaram anteriormente que os serviços secretos iranianos têm ajudado a planear ataques a navios comerciais, o que levou algumas linhas de transporte de mercadorias a desviar os seus navios para África em vez da passagem mais económica pelo Canal do Suez, provocando receios na cadeia de abastecimento global. O Irão tem negado repetidamente o seu envolvimento.

- A pegada geográfica da instabilidade estende-se agora à Índia, depois de um navio-tanque de transporte de produtos químicos que operava no Oceano Índico ter sido atingido por um drone de ataque iraniano no sábado, a 200 milhas náuticas da costa indiana, informou o Pentágono. O Irão negou repetidamente o seu envolvimento.

- O Irão e vários dos seus representantes acusaram Israel de ter assassinado um alto comandante dos Guardas da Revolução Islâmica num ataque aéreo num subúrbio da capital síria, Damasco. Israel recusou-se a comentar as alegações, mas o IRGC ameaçou vingar a morte de Seyyed Razi Mousavi, afirmando que "o regime israelita pagaria sem dúvida o preço por este crime".

As consequências do agravamento da situação em matéria de segurança

A série de novos incidentes sublinha o potencial para uma perigosa escalada da guerra, revela até que ponto as forças americanas estão diretamente expostas e ajuda a explicar as súplicas cada vez mais urgentes de Washington para que Israel reduza a guerra em Gaza.

Futuros incidentes em que soldados americanos sejam mortos ou meios navais sejam seriamente danificados deixariam Washington com pouca escolha a não ser voltar a ser sugado para o Médio Oriente, depois de os últimos três presidentes terem tentado afastar-se da região.

Christopher O'Leary, ex-diretor de recuperação de reféns do governo dos Estados Unidos, disse na "CNN News Central", na terça-feira, que embora a situação regional não se tenha aproximado dos piores cenários até agora, o potencial de deterioração está sempre presente.

"A guerra entre Israel e o Hamas faz parte de um esquema mais vasto do eixo de resistência, a estratégia controlada pelo Irão para obter influência e poder regional através de grupos, grupos substitutos como o Hamas, a Jihad Islâmica Palestiniana, o Hezbollah, o Kataib Hezbollah e os Houthis", disse O'Leary.

"Portanto, embora tenha havido ataques contínuos, eles foram medidos, até certo ponto, incluindo os ataques Houthi em navios no Mar Vermelho. Mas estes são avisos do que pode vir a acontecer. Se o Irão tirar as luvas e libertar as forças substitutas com todo o seu poder, teremos um verdadeiro problema regional, sim, contra as tropas americanas estacionadas no Iraque e na Síria".

A situação das tropas americanas no Iraque e na Síria é especialmente perigosa, uma vez que estão ao alcance de grupos militantes leais ao Irão. Os republicanos há muito que acusam Biden de não tomar medidas suficientes para dissuadir esses adversários, mas a administração tem-se esforçado por tentar evitar a escalada de um momento difícil para uma guerra maior. A linha entre respostas proporcionais e dissuasão efectiva está a tornar-se cada vez mais ténue. O ataque à base aérea levanta questões sobre como é que a instalação era tão vulnerável a ser penetrada por um drone. E uma questão mais profunda é saber se os últimos ataques aéreos dos EUA - que foram criticados pelo Iraque como um ato hostil - contribuíram para dissuadir futuros ataques.

"Eu diria que estamos a jogar ao mata-mata, que temos de ir atrás destas formações de tropas e dos seus líderes", disse o Major do Exército dos EUA Mike Lyons. Mike Lyons, Major do Exército dos EUA, disse à CNN na terça-feira. "Não creio que a nossa dissuasão tenha permitido aos iranianos reconhecer que estamos a falar a sério".

Repercussões económicas e militares

Um conflito alargado poderia ter consequências económicas dolorosas, dada a importância crucial do Mar Vermelhopara as rotas da cadeia de abastecimento global de energia e mercadorias. A via navegável faz fronteira a leste com o Iémen e a Arábia Saudita e a oeste com a Eritreia, o Sudão e o Egipto. Desagua no Canal do Suez , na Península do Sinai, que pertence ao Egipto e faz fronteira com Israel. O potencial de perturbação do canal, que oferece a rota marítima mais curta entre a Europa e a Ásia, ficou patente quando um navio ficou preso na sua largura em 2021, causando repercussões a nível mundial. Dada a ameaça de drones e mísseis para os seus navios e tripulações, várias empresas de navegação ordenaram aos seus comandantes que seguissem a rota mais cara e mais demorada em torno de África. A potencial perturbação económica levou os Estados Unidos a criar uma coligação internacional para proteger os navios mercantes dos ataques dos Houthi. Os Estados Unidos informaram, antes do Natal, que países como o Reino Unido, o Bahrein, o Canadá, a França, a Itália, os Países Baixos, a Noruega e as Seychelles se tinham inscrito.

Os Houthis lançaram pelo menos 100 ataques contra 12 navios comerciais e mercantes diferentes no Mar Vermelho no último mês, numa "amplitude muito significativa de ataques" não vista em pelo menos "duas gerações", disse um alto funcionário militar dos EUA na semana passada.

A possibilidade de uma ação militar no Médio Oriente é a última coisa com que Biden - que já está profundamente empenhado em tentar salvar a Ucrânia de um ataque russo - esperaria estar a lidar no início de 2024. Qualquer impressão de que o Presidente está a lutar para exercer autoridade num mundo que, por vezes, parece estar fora de controlo, pode ser politicamente prejudicial numa altura em que Biden é atormentado por índices de aprovação inferiores a 40% - território perigoso para um comandante-chefe que procura a reeleição. A perceção de que Biden não está a conseguir responder com firmeza aos desafios dos adversários dos EUA pode, entretanto, contribuir para as preocupações do público de que, aos 81 anos, ele não está à altura das exigências de um segundo mandato - uma narrativa que os republicanos estão a tentar reforçar na mente dos eleitores.

O ex-presidente Donald Trump, que presidiu a um período de caos e divisão no país e no estrangeiro durante o seu primeiro mandato e afastou os EUA dos seus aliados, está, no entanto, a tentar criar uma imagem de desordem global e de desrespeito pelos Estados Unidos, enquanto o homem de 77 anos comercializa a sua visão de liderança forte. Assim, Biden tem pouca margem de manobra política contra o líder do Partido Republicano se a situação piorar subitamente.

Esta ténue realidade política foi o pano de fundo de novas consultas entre o governo israelita e a administração Biden na terça-feira. Esta situação ocorreu após a eclosão de intensos combates em Gaza entre as tropas israelitas e as forças do Hamas, após dias de apelos dos EUA para uma fase menos intensa do conflito. Ron Dermer, um dos principais confidentes do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, reuniu-se com funcionários da Casa Branca e do Departamento de Estado. Netanyahu tinha visitado anteriormente as tropas em Gaza e declarado que se avizinhava uma "longa luta". O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, declarou entretanto que o seu país se encontrava numa "guerra multi-arena, estamos a ser atacados por sete sectores diferentes", referindo-se a Gaza, Líbano, Síria, Cisjordânia, Iraque, Iémen e Irão.

Este é um cenário que os Estados Unidos, e especialmente Biden, não podem permitir que se torne uma realidade a longo prazo.

