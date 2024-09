- Aumentam os gastos associados à gestão da população de lobos.

Despesas relacionadas com lobos no Reno-Palatinado para proteger o gado dos ataques de lobos aumentaram significativamente ao longo dos anos. O Ministério do Meio Ambiente em Mainz revelou que, em 2019, foram distribuídos aproximadamente 155.000 euros, uma figura que aumentou para cerca de 729.000 euros em 2021. Em 2020 e 2022, a quantia foi de aproximadamente 293.500 e 668.500 euros, respectivamente, enquanto em 2023, aproximou-se de 688.000 euros.

As medidas de desencorajamento de lobos permitidas nas zonas de prevenção, de acordo com uma lista da Floresta do Estado do Reno-Palatinado, incluem custos com cercas elétricas e acessórios, taxas de mão-de-obra para modificar uma cerca perimetral existente ou despesas de manutenção para um cão de guarda contra lobos. Essas zonas, como aquelas no Westerwald ou no Eifel, são designadas devido à suspeita de haver pelo menos um habitante de lobo local.

Desde 2021, um centro de coordenação conjunto para linces e lobos (Kluwo) está em funcionamento no Reno-Palatinado, atuando como um hub central para consultas sobre ambas as espécies, lidando com monitoramento, prevenção e relações públicas. As despesas do Kluwo, excluindo o financiamento da proteção do gado, também aumentaram significativamente nos últimos anos: de cerca de 240.000 euros em 2021 para cerca de 597.000 euros em 2023.

São incorridos custos adicionais para a análise de gado morto. De acordo com o Ministério, os gastos em 2019 foram de cerca de 8.400 euros, com a Fundação Ambiental e da Natureza conduzindo os exames na época. Em 2023, os custos foram de cerca de 34.000 euros. A avaliação e documentação de um caso, agora gerenciada pelo Kluwo, é um pré-requisito para apresentar pedidos de indemnização por perdas devido a ataques de lobos em gado. A soma total de pagamentos de indemnização foi de cerca de 1.685 euros em 2019 e cerca de 4.800 euros em 2020. Em 2022, a soma foi de cerca de 13.900 euros.

O aumento das despesas pode ser atribuído ao aumento da população de lobos no estado, embora os números ainda estejam longe dos de outros estados federais como Baixa Saxônia ou Brandemburgo. O lobo foi re-estabelecido como uma espécie nativa no Reno-Palatinado há doze anos, afirmou o Ministério em sua resposta. A gestão de lobos do estado facilita uma coexistência harmoniosa entre humanos e lobos, uma abordagem que provou ser bem-sucedida.

Em 2012, o primeiro lobo foi detectado na região do Westerwald após mais de um século na área atual do Reno-Palatinado. O animal foi caçado ilegalmente algumas semanas depois. Em resposta, o estado formulou um plano de gestão de lobos, abordando preocupações sobre precauções a serem implementadas em áreas povoadas por lobos, condições adequadas e contatos identificáveis para agricultura e criadores de ovelhas.

Outras despesas relacionadas à gestão de lobos no Reno-Palatinado incluem os custos para conduzir campanhas de conscientização pública, com o objetivo de educar os residentes sobre como viver em harmonia com os lobos. Além disso, a implementação de projetos de pesquisa para estudar o impacto dos lobos nos ecossistemas locais cai sob a categoria 'Outras' de despesas.

