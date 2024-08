- Augsburg está organizado para enviar bacalhau para Heidenheim enquanto adquire Onyeka.

Ex-jogador da seleção alemã sub-21 Niklas Dorsch realiza transferência dentro da Bundesliga, mudando-se do FC Augsburg para o 1. FC Heidenheim, anunciaram ambos os clubes logo após o prazo de transferências. O Augsburg também anunciou uma contratação, contratando o jogador da seleção nigeriana Frank Onyeka (26) do FC Brentford da Premier League. Os detalhes do acordo de empréstimo de Dorsch estão sendo mantidos em sigilo.

O meia de 26 anos Dorsch já teve uma passagem pelo Heidenheim na segunda divisão, de 2018 a 2020. "Minha meta é jogar os 90 minutos completos regularmente", comentou o jogador. "Eu compartilhei meu desejo de sair com a gestão do FCA, pois senti que meu tempo de jogo na próxima temporada não atenderia às minhas expectativas."

Dorsch também foi cobiçado recentemente pelo RSC Anderlecht e pelo Hannover 96.

Enquanto isso, o Augsburg está encantado com a chegada de Onyeka. "A chance de contratar Frank Onyeka foi uma oportunidade que não queríamos perder", disse o diretor esportivo do FCA, Marinko Jurendic. "Com sua experiência internacional, força física e resistência, ele traz uma presença formidável em campo."

Onyeka se juntará à equipe da Bundesliga após a pausa internacional. Ele representará a Nigéria nas eliminatórias da Copa das Nações Africanas contra o Benim em 7 de setembro e contra o Ruanda em 10 de setembro.

