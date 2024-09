Augsburg critica: "Harry Kane poderia ter marcado o gol"

Após um jogo caótico da Bundesliga contra o Mainz 05, com duas cartões vermelhos e cinco gols, a insatisfação do FC Augsburg estava principalmente direcionada ao árbitro e ao árbitro de vídeo. Dois incidentes em particular deixaram a equipe da casa furiosa após sua derrota por 2:3 (1:2) na partida de abertura do 4º dia da Bundesliga.

A decisão de pênalti que foi revertida após uma longa revisão de vídeo no tempo adicional devido a uma suposta falta no defensor Keven Schlotterbeck, gerou controvérsia entre o FCA. Seu diretor esportivo, Marinko Jurendic, comparou-a a um pênalti dado ao Bayern Munich uma semana antes contra o Holstein Kiel após intervenção do VAR.

"O VAR está cego no porão de Colônia?"

Do ponto de vista de Augsburg, não foi "um erro óbvio" da parte do árbitro Sören Storks. De acordo com Jurendic, o árbitro de vídeo Pascal Müller não deveria ter intervindo nesse caso. "O VAR enfraquece a autoridade dos árbitros", argumentou Jurendic.

O segundo ponto de contenda foi o cartão vermelho dado a Samuel Essende pelo gol da vitória no 70º minuto. A ação retaliatória de Essende contra um soco no rosto de Dominik Kohr foi a provocação inicial. "O VAR está cego no porão de Colônia?" questionou Jurendic.

Se Kohr também tivesse recebido um cartão vermelho, o Augsburg teria jogado os últimos 20 minutos com uma vantagem numérica após o Mainz ter recebido um cartão amarelo-vermelho para Nadiem Amiri antes do intervalo. "Ele deveria ter dado um cartão vermelho para Nadiem Amiri, cem por cento", disse o técnico do FCA, Jess Thorup.

Crítica severa de Thorup a Essende

Não apenas o árbitro, mas também o jogador que recebeu o cartão vermelho, Essende, foi criticado por Thorup. Ele falou com a equipe no vestiário e depois na entrevista coletiva. "Não deveria acontecer que alguém se coloca acima da equipe", disse Thorup. Jurendic descreveu isso como uma "linha vermelha" que teve um grande impacto na equipe. Thorup não disse se o clube Would impose further punishment on Essende beyond the suspension.

Enquanto isso, o técnico do Mainz, Bo Henriksen, ficou menos satisfeito após o jogo, mas ainda encontrou pontos positivos. "Jogamos uma partida horrível", disse Henriksen, juntando-se à autocritica coletiva do Mainz. "Não jogamos bem", admitiu o goleiro Robin Zentner. O autor dos dois gols, Jonathan Burkhardt, enfatizou que a equipe "essencialmente pediu por isso". O Augsburg acabou dando 25 mais chutes que o Mainz.

A capacidade da equipe de suportar um longo período de desvantagem numérica após o cartão amarelo-vermelho de Nadiem Amiri (35º minuto) também deu a Henriksen algum encorajamento. No final, sua equipe "deu tudo", elogiou o técnico: "Os caras são incríveis, uma noite fantástica".

