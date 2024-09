- Atualmente, sua perspectiva na primeira página da "Playboy" evoluiu.

Em um detalhado post no Instagram, Drew Barrymore (49) discutiu abertamente com seus seguidores nas redes sociais os avanços digitais, smartphones e sua influência em seus filhos. Fazendo paralelos com sua adolescência e vida adulta inicial, ela relembrou algumas "desconvenções" em um ambiente maduro.

"Fui testemunha de incontáveis festas e até mesmo em minha própria residência que me deixaram profundamente envergonhada", admitiu Barrymore, filha de uma família teatral que ganhou fama mundial com seu papel em "E.T. the Extra-Terrestrial", de Spielberg. "As crianças não devem ser expostas a esse tipo de conteúdo." Ela mesma não era estranha a esse estilo de vida libertino. "Eu via como uma forma de expressão artística e ainda não o condeno", acrescentou. Refletindo sobre sua capa da Playboy em 1995, ela disse: "Na época, pensei que minha inocente expressão artística nas páginas da Playboy, durante meus vinte e poucos anos, seria uma publicação que ficaria irrecuperável devido à sua natureza baseada em papel. Não tinha ideia de que a internet era uma possibilidade. Não sabia de muitas coisas."

Evitando smartphones para seus filhos

Sua criação também incluiu sua saída de casa aos 14 anos, o que lhe deu a impressão de autonomia. "Não havia ninguém lá para me guiar", anunciou Barrymore. "Minha própria mãe recebeu críticas por me deixar vaguear. Agora, como mãe, tenho uma imensa compaixão por ela."

Suas reflexões continuaram: "Como criança, eu ansiava por alguém que me proibisse de fazer certas coisas, e assim eu ansiava por rebelar-me. Não tinha limites, e eventualmente, 'não' se tornou um desafio para mim. As crianças de hoje não deveriam ser expostas a tanto quanto são agora." Como mãe, seu objetivo é proteger suas duas filhas, Olive (12) e Frankie (10), "assim como eu ansiava por ser protegida e resguardada quando eu tinha a idade delas". Ela nunca imaginou que as crianças estariam em uma situação semelhante, com acesso tão fácil à tecnologia avançada e às redes sociais. É por isso que ela ainda não está pronta para dar smartphones às suas filhas.

Surpreendentemente, as crianças de Barrymore, que estão familiarizadas com a internet sem precisar de um smartphone, já conhecem sua capa da Playboy. Ela revelou isso em seu próprio show, como relatado pelo USA Today em fevereiro passado. Olive usou a capa da Playboy de sua mãe como argumento em uma discussão sobre top cropped. "Minha filha quer usar um top cropped. Eu me oponho, e ela rebate com 'Você estava na capa da Playboy'", revelou Barrymore a Christina Aguilera (43) durante uma entrevista.

"Esse território desconhecido da exposição digital é algo que eu quero proteger meus filhos, dadas minhas próprias experiências como adolescente e jovem adulta", mencionou Barrymore. "Acredito que 'outros' tipos de entretenimento, incluindo certo conteúdo na internet, devem ser evitados ou cuidadosamente gerenciados pelas crianças, assim como eu gostaria de ter sido protegida de tais influências quando era mais nova."

Leia também: