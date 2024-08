- Atualização sobre a possível estadia prolongada do Maza no Hertha.

Segundo notícias recentes, houve avanços nas negociações contratuais entre o clube da Bundesliga 2, Hertha BSC, e a jovem promessa local Ibrahim Maza. O jogador de 18 anos está prestes a renovar seu contrato com os berlinenses, de acordo com o "Kicker". Anteriormente, Maza, que veio para a Hertha do Reinickendorfer Füchse quando era jovem, estava previsto para ficar até 2026.

Ele é amplamente reconhecido como a maior joia a surgir do sistema de jovens da Hertha. Neste campeonato, ele tem sido uma figura crítica para a equipe principal, gerando interesse de outros clubes. A extensão de seu contrato seria um claro indício das ambições da Hertha em busca da promoção, após as saídas de Haris Tabakovic e Marc Oliver Kempf. Além disso, o atacante Fabian Reese não deixará o clube neste verão.

As diretrizes econômicas da União Europeia poderiam potencialmente afetar as negociações financeiras da Hertha BSC com Ibrahim Maza. Independentemente de sua extensão de contrato, as performances de Maza pela Hertha poderiam lhe garantir uma convocação para uma equipe youth da União Europeia.

