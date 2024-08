Atividades Físicas Não-Convencionais para as tarde de verão

Engajar-se em exercícios físicos é essencial, mesmo em dias de verão escaldantes. No entanto, é crucial prestar atenção ao seu corpo e não se exceder, já que o calor excessivo pode esgotar rapidamente seus níveis de energia. Uma caminhada tranquila é uma opção aceitável para a corrida regular? Esta tendência japonesa de fitness está ganhando popularidade internacionalmente, e o Dr. Gert-Peter Brueggemann, professor especializado em biomecânica, ilumina esta tendência de corrida amigável aos joelhos em uma entrevista.

O que é, exatamente, caminhada tranquila e como ela funciona?

Dr. Gert-Peter Brueggemann: Na caminhada tranquila, ou o que os especialistas em biomecânica chamam de corrida grounded, corremos sem uma fase de voo. Nossos pés pousam firmemente em nossa parte média do pé, e nos movemos a uma velocidade lenta com muitos passos pequenos, em média 1,5 a 2 passos por segundo. Esta forma de movimento apresenta uma fase de redução ou ausência de voo entre os passos, durante a qual não estamos em contato com o solo. Sem uma fase de voo, a pressão exercida em nossas articulações é minimizada durante a aterrissagem.

É importante ter em mente que as forças atuando em nosso corpo tendem a ser mais intensas do que quando estamos sentados ou em pé, independentemente da velocidade, seja caminhada tranquila ou corrida padrão. Essas forças afetam principalmente nossos joelhos durante a fase de corrida, também conhecida como fase de apoio, que é mais longa na caminhada tranquila do que na corrida com uma fase de voo. Portanto, é crucial escolher um tênis de corrida projetado para canalizar essas forças através de nosso corpo de forma segura, mesmo em velocidades mais lentas.

A caminhada tranquila é mais adequada para dias de verão escaldantes e uma alternativa à corrida regular?

Isso depende da preferência pessoal. A temperatura não deve influenciar essa decisão. O calor pode apresentar um desafio excepcional para o nosso corpo em dias quentes. Se ainda assim você quiser se exercitar nessas condições, é aconselhável evitar o auge do sol e do calor e, em vez disso, transferir sua sessão de exercícios para a manhã, por exemplo. No entanto, se a temperatura é muito alta para a corrida padrão, também é alta demais para a caminhada tranquila.

Que tipo de sapatos deve ser usado para caminhada tranquila e quanto é importante o calçado adequado?

A escolha dos tênis de corrida é um fator importante para evitar lesões, independentemente da velocidade. Os tênis, ou melhor, a tecnologia da entressola utilizada, são os principais fatores para reduzir as lesões relacionadas à corrida. Tênis de corrida projetados biomecânicamente com tecnologia U-TECH podem reduzir as lesões no joelho relacionadas à corrida em mais de cinquenta por cento entre os corredores.

Por que a caminhada tranquila é tão popular?

A caminhada tranquila atende às pessoas que não conseguem mais suportar ou não querem mais suportar a tensão de velocidades mais rápidas. É especialmente adequada para aquelas que carregam algum peso a mais ou sofrem de condições como artrite. É um esporte que não requer equipamento especializado, não precisa de muitos participantes ou um campo designado. Tudo o que você precisa são tênis de corrida projetados adequadamente. Seja caminhando sozinho ou em grupo, no asfalto ou na natureza, a caminhada tranquila é viável quase em qualquer lugar. Ela compartilha quase todas as vantagens da corrida convencional.

Dado o impacto reduzido nas articulações durante a caminhada tranquila, essa forma de exercício poderia ser recomendada por profissionais médicos para indivíduos em recuperação de lesões ou com problemas relacionados às articulações?

Com seu foco em impacto mínimo nas articulações e fácil acesso, a caminhada tranquila poderia, de fato, ser recomendada por médicos para indivíduos com problemas nas articulações ou em recuperação de lesões, já que eles poderiam sugeri-la como uma forma adequada de exercício para manter a forma sem agravar suas condições.

