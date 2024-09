- "Atividades da manhã de quinta pela equipa de operações da Aurora Polar"

Missão cumprida, próxima parada: passeios espaciais com trajes recém-implantados para os astronautas privados do quarteto "Polaris Dawn". A SpaceX anunciou que a equipe tentará sair da cápsula Crew Dragon na quinta-feira, às 8h23 CEST. Há uma chance reserva no dia 13, no mesmo horário, se necessário.

Jared Isaacman e Sarah Gillis sairão por aproximadamente 20 minutos, presos a uma espécie de escada por laços nos pés, diferente das caminhadas espaciais na Estação Espacial Internacional (ISS). Eles receberão ar respirável através de um tubo, não de um tanque incorporado aos seus trajes como na ISS.

Outra diferença é que a cápsula Crew Dragon não possui uma câmara de descompressão para saídas, ao contrário da ISS. Isso significa que os astronautas que ficam na cápsula também devem usar seus trajes espaciais da SpaceX para se proteger contra o vácuo do espaço e a escassez de ar respirável dentro da cabine.

A tripulação está atualmente passando por um procedimento de "pré-respiração" para gradualmente eliminar o nitrogênio do seu sangue, impedindo a formação de bolhas de gás nos tecidos e na corrente sanguínea devido às mudanças de pressão. Este "primeiro passeio espacial comercial", como descrito no site do projeto, promete maior mobilidade do que os trajes anteriores, além de um visor de capacete impresso em 3D, câmera e novos materiais para melhor regulagem de temperatura no frio vácuo do espaço.

Além da ISS

Apenas horas após o lançamento na terça-feira, esta expedição espacial financiada por um bilionário atingiu sua altitude máxima de 1.400 quilômetros acima da Terra, de acordo com o serviço X da SpaceX. Isso é a maior distância que os humanos alcançaram desde as últimas missões Apollo à Lua nos anos 70. A ISS orbita a cerca de 400 quilômetros de altitude.

O empresário bilionário Isaacman está liderando a missão de até cinco dias em colaboração com o fundador da SpaceX, Elon Musk, que ficou na Terra. Isaacman foi acompanhado por Kidd Poteet, Sarah Gillis e Anna Menon dentro da cápsula Crew Dragon, que foi lançada ao espaço a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, por meio de um foguete Falcon-9.

