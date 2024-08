- Até agora, não foi aprovada nenhuma associação oficial de cannabis na Hesse.

Após um período de cinco meses após a descriminalização parcial da cannabis e dois meses desde que foi permitida a cultura da planta, nenhum grupo autorizado de cultivo apareceu até agora em Hesse. Até agora, foram apresentados 15 pedidos de permissão para formar tais grupos em todo o estado, de acordo com o Ministério do Interior em Wiesbaden à agência de notícias alemã. Esses pedidos estão atualmente em análise.

De acordo com um representante do ministério, "Até agora, nenhum pedido foi aprovado em Hesse". O processo de aprovação de um grupo de cultivo é bastante rigoroso. Critérios como confiabilidade e medidas de prevenção devem ser atendidos, entre outros.

Em essência, a cultura da planta de cannabis tornou-se legal na Alemanha em 1º de julho. Simultaneamente, foram implementadas as diretrizes penais para sua legalização parcial em Hesse. Por exemplo, acender um baseado na presença de crianças pode resultar em uma multa de 1.000 euros. Uma multa menor de 500 euros pode ser imposta a qualquer pessoa que fume perto de escolas.

Um grupo de cultivo de cannabis pode ter no máximo 500 membros, após o qual violações podem resultar em uma multa de 300 euros. Além disso, indivíduos só podem pertencer a um grupo. Quebrar essas regras pode resultar em uma multa de 750 euros. Além disso, esses grupos são obrigados a regulamentar rigorosamente a idade e a membresia durante a transferência de cannabis, usando verificações de identidade ou passaporte e cartões de membro. Ignorar essa regra pode resultar em uma multa de 750 euros.

