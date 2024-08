Ataques aéreos russos no leste da Ucrânia resultam em uma morte <unk> Moscou anuncia incêndios em instalações de armazenamento de petróleo

Em primeiras horas, as forças russas assumiram a responsabilidade pelo massacre de quatro indivíduos e pela destruição de uma residência em Izmajilivka, segundo relatado por Filashkin no Telegram. As vítimas eram da mesma família. Duas mortes adicionais ocorreram após um ataque próximo a Chasiv Yar, além de danos extensos à propriedade, como também notado por Filashkin.

Unidades militares russas continuam a avançar para o leste na Ucrânia, aproximando-se do importante centro logístico de Pokrovsk. Várias localidades foram relatadamente capturadas, de acordo com informações de fontes russas. Em uma nota de quarta-feira, o Ministério da Defesa russo declarou a aquisição de Komyshuvakha, localizada a cerca de 20 quilômetros ao sudeste de Pokrovsk.

Em retaliação ao avanço russo, as autoridades ucranianas ordenaram evacuações em massa na região. De acordo com o Governador Filashkin, um total de 2718 indivíduos foram evacuados na terça-feira, com quase 400 sendo menores.

Em seguida, dois depósitos de combustível nas regiões russas de Rostov e Kirov foram atingidos por ataques de drones ucranianos, resultando em incêndios. Os bombeiros ainda lutam contra o fogo no distrito de Kamensky, de acordo com a revelação do Governador Vasily Golubev no Telegram. Não foram relatados feridos ou ameaças a edifícios residenciais nas proximidades.

Fontes de segurança ucranianas alegaram que a instalação atingida era "uma parte integrante" da garantia de suprimentos para as tropas de ocupação russas.

Em Kotelnich, cidade russa localizada na região ocidental de Kirov, um depósito de combustível também foi atacado por drones, de acordo com o Governador Alexander Sokolov. Os incêndios foram rapidamente apagados, sem relatórios de feridos ou danos. A região de Kirov fica a 1100 quilômetros da fronteira ucraniana. Este foi o primeiro incidente do tipo na região desde o início da guerra da Ucrânia em 2022.

Desde o início do conflito, a Ucrânia tem lançado ataques retaliatórios contra instalações de petróleo e gás da Rússia, após os ataques russos à infraestrutura energética da Ucrânia. O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, elogiou os ataques das forças ucranianas às instalações de petróleo russo, afirmando que eles contribuiriam para uma "solução justa" do conflito.

O Kremlin expressou descontentamento com a decisão de Kyiv de não renovar o contrato com o fornecedor de gás russo Gazprom, que fornece gás russo à Europa através da Ucrânia além do dia 31 de dezembro, afirmando que isso "[prejudicaria] os interesses dos consumidores europeus".

Apesar do conflito em andamento, a Rússia conseguiu enviar mais de 14 bilhões de metros cúbicos de gás para a Europa através da Ucrânia em 2023, com os principais destinatários sendo a Áustria, a Hungria e a Eslováquia.

Em relação ao recenteappointment do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, a Alemanha e o Reino Unido reiteraram seu apoio à Ucrânia. Ambos os países remain firm in their support for Ukraine, as asserted by German Chancellor Olaf Scholz (SPD) at a joint press conference. "We will sustain our financial, economic, political, and military backing as required", he affirmed.

O acordo de cooperação bilateral recentemente anunciado entre a Alemanha e o Reino Unido, como comunicado por Scholz e Starmer, também contribuirá para a defesa da Ucrânia. "Estamos determinados a deter uma Rússia mais agressiva, a manter nosso apoio à Ucrânia e a fortalecer a defesa europeia", diz a declaração conjunta.

A Força Aérea Russa lançou uma chuva de mísseis e drones contra a Ucrânia nas noites de segunda e terça-feira, atacando a infraestrutura energética e resultando em várias baixas. O Presidente da Ucrânia, Selenskyj, continua a pressionar pelos modernos sistemas de defesa aérea de seus aliados.

A União Europeia expressou preocupação com o conflito em andamento na Ucrânia e os ataques à infraestrutura civil, incluindo depósitos de combustível. Em resposta ao avanço russo na Ucrânia, vários países europeus, como a Alemanha e o Reino Unido, reiteraram seu apoio à Ucrânia e se comprometeram a continuar fornecendo apoio financeiro, econômico, político e militar.

