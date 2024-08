Ataque individual a uma mulher de 36 anos numa via pública, causando ferimentos de facada.

No centro de Berlim, um indivíduo de 50 anos tomou a situação em suas próprias mãos em uma calçada da cidade. Sua vítima era uma mãe de três filhos de 36 anos, resultando em uma confrontação grave. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital naquela mesma noite. As autoridades ainda trabalham para desvendar a motivação por trás deste incidente trágico.

De acordo com o "Bild", a polícia está considerando a possibilidade de violência doméstica estar envolvida neste incidente. Tanto o suspeito quanto a vítima são de nacionalidade libanesa, como confirmado por Sebastian Büchner, porta-voz do escritório do procurador público de Berlim.

No entanto, especulações sugerem que pode haver ligações com disputas relacionadas a clãs por trás do crime. Cerca de 50 pessoas se reuniram fora do Campus Benjamin-Franklin da Charité, onde a vítima foi submetida a cirurgia, de acordo com o portal T-Online. Büchner se recusou a comentar essa possibilidade, mas admitiu não ter sido capaz de confirmar uma ligação com clãs.

O perpetrador foi preso imediatamente no local do crime. A investigação foi então entregue a uma unidade de homicídios da Polícia Criminal da Alemanha e do escritório do procurador público.

A investigação sobre o incidente levou as autoridades a examinar se as ações caem nas categorias de assassinato ou homicídio culposo. A reunião fora do hospital sugere uma maior envolvimento da comunidade neste evento trágico.

