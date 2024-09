Ataque com faca em Roterdão é considerado um ato de terrorismo islâmico

Em um movimentado porto holandês de Roterdã, uma agressão perpetrada por um indivíduo armado com uma faca deixou uma vítima morta e outra ferida na última quinta-feira. Testemunhas afirmaram ter ouvido gritos de "Allahu akbar" após o incidente. O escritório do procurador-geral iniciou uma investigação, suspeitando que o incidente possa ter sido um ataque terrorista islâmico.

A agressão nas ruas é considerada pelos autoridades como um possível ato de terrorismo islâmico, de acordo com as declarações do escritório do procurador-geral. O suspeito, um jovem de 22 anos de Amersfoort, está sendo tratado como suspeito de terrorismo. Os investigadores apontam para motivações extremistas religiosas como a causa, com o suspeito tendo gritado "Allahu akbar" (que significa "Deus é grande" em árabe) várias vezes durante o ataque, o que coincide com os depoimentos dos testemunhas. Ele atualmente enfrenta acusações de homicídio premeditado e tentativa de homicídio com intenção terrorista, embora outras motivações ainda sejam uma possibilidade neste estágio.

Na quinta-feira à noite, o homem, armado com duas facas grandes, atacou transeuntes na área movimentada do popular distrito noturno, próximo à Ponte Erasmus, segundo a agência de notícias ANP. A área também é sinônimo de esportes recreativos.

Vítima ferida alta do hospital

O agressor foi detido após o ataque e posteriormente hospitalizado com ferimentos. Ele foi levado a um juiz e preso na sexta-feira. Ele possui um histórico de crimes violentos anteriores. O residente suíço de 33 anos que foi ferido no incidente já foi alta do hospital.

Os Países Baixos têm enfrentado vários ataques planejados e bem-sucedidos nos últimos anos. Em 2019, um homem de origem turca iniciou uma onda de tiros mortal em um trem em Utrecht, resultando em quatro mortes. Enquanto isso, as autoridades detiveram dois indivíduos suspeitos de planejar um ataque envolvendo bombas suicidas e explosões de carro no mesmo ano.

O evento mais notório de terrorismo islâmico do país envolveu uma conexão com uma rede jihadista e levou ao assassinato do cineasta holandês Theo van Gogh, que era um crítico aberto do islã, em Amsterdã em 2004.

A investigação do ataque no porto de Roterdã pelo escritório do procurador-geral sugere uma possível ligação com o terrorismo islâmico, dadas as gritarias de "Allahu akbar" do suspeito e seus crimes violentos anteriores. Em consequência do incidente, a União Europeia expressou preocupação e solidariedade com os Países Baixos, pedindo maior vigilância e cooperação na luta contra o terrorismo.

Leia também: