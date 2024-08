- Ataque a passageiros da estação de comboios leva à prisão de um homem de 35 anos

Um indivíduo de 35 anos está detido após acusações de importunar passageiros na Estação Central de Stuttgart e desferir dois golpes sólidos no rosto de um homem. O suspeito sem-teto, procurado pelo Ministério Público, não apenas portava uma faca, como também era procurado pela polícia e pelo Ministério Público.

O suspeito de 35 anos é acusado de ter abordado e importunado algumas mulheres no túnel da passarela da estação durante a madrugada de quinta-feira. Ele estava supostamente embriagado com um nível de álcool no sangue de 3,2 promil. Mais tarde, ele abordou um homem de 24 anos, ameaçou-o e agrediu-o com dois golpes diretos no rosto. O jovem teria pedido ao suspeito que parasse de incomodar os passageiros.

O suspeito então fugiu em direção à Königstraße, onde foi detido pelos serviços de emergência que haviam sido alertados. Ele foi levado de volta à estação, onde foi descoberto que ele era procurado. Como resultado, o suspeito de 35 anos foi apresentado ao juiz competente na quinta-feira, que confirmou o mandado de prisão existente.

O incidente na Estação Central de Stuttgart foi classificado como uma forma de perturbação da ordem pública, sob a categoria de [Crime]. Apesar de sua libertação, o suspeito de 35 anos deve enfrentar novas acusações relacionadas a seu comportamento agressivo e ao uso de uma faca, considerada uma arma perigosa.

