- Aston Martin mantém o virtuoso do design Newey, anteriormente associado à Red Bull

O renomado engenheiro Adrian Newey está prestes a se juntar à equipe britânica de Fórmula 1 Aston Martin no futuro próximo. O sexagenário, que teve um papel significativo nos triunfos e títulos da Red Bull até agora, foi tema de discussões por meses, com um possível mudança para a Ferrari frequentemente especulado.

"Este é o anúncio mais emocionante da história da Aston Martin", declarou o coproprietário Lawrence Stroll em uma coletiva de imprensa. Newey se juntará como acionista e chief technical officer, a partir de 1º de março de 2025.

Newey está se mudando apenas alguns quilômetros de Milton Keynes, onde a Red Bull Racing está localizada, para as instalações modernas da Aston Martin no circuito de Silverstone.

A equipe de Lawrence Stroll agora garantiu uma vitória significativa. Newey tem sido engenheiro da Fórmula 1 desde os anos 1980, tendo trabalhado para Williams, McLaren e Red Bull desde 2006. Quando se juntou, os carros projetados por ele já haviam conquistado o campeonato de pilotos seis vezes e o de construtores seis vezes.

Na Red Bull, foram adicionados mais sete títulos de pilotos e seis de equipe ao seu currículo. Um dos períodos mais desafiadores de Newey foi o acidente fatal do lendário piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna em 1994, que ocorreu em um Williams projetado por ele.

Sua saída da Red Bull tem sido de conhecimento público por algum tempo. Ele deixará a equipe após o primeiro trimestre do ano seguinte. Com a participação futura de Newey, espera-se que a Aston Martin atraia ainda mais interesse no mercado de pilotos, já que a equipe atualmente conta com o bicampeão mundial Fernando Alonso (43) e o filho de Lawrence Stroll, Lance (25).

