Associação de Bombeiros afirma que a Alemanha se orgulha de estar adequadamente preparada para inundações

Associação de Bombeiros Alemã (DFV) Confiante na Resposta a Inundações A DFV considera a Alemanha bem preparada para as inundações iminentes, de acordo com o presidente da DFV, Karl-Heinz Banse, ao "Rheinische Post". Ele destaca: "Estamos bem preparados para situações de inundação na Alemanha, até mesmo considerando os recentes eventos". Os recentes episódios de chuva intensa no Vale do Ahr e na Renânia do Norte-Vestfália, além das situações de inundação em várias partes da Alemanha neste ano, contribuíram para essa preparação. Nas regiões afetadas, a planejamento está a todo vapor - "equipes estão em alerta máximo, sacos de areia estão sendo preparados, dados meteorológicos estão sendo monitorados". A população também está sendo informada, permitindo que se preparem adequadamente.

17:30 "Decepcionante": Scholz Promete Ajuda O Chanceler Federal Olaf Scholz compromete-se a ajudar os países vizinhos atingidos por inundações. "As inundações que estamos testemunhando são decepcionantes", comenta o político do SPD Scholz durante sua visita ao Cazaquistão. Ele já havia prometido assistência aos residentes nos países vizinhos afetados. "Faremos o nosso melhor para ajudar."

17:06 Lang: "Hora de Agir" A líder do Partido Verde Ricarda Lang pede ação política em resposta à situação crítica nas regiões de Europa Central e Oriental atingidas por inundações. A crise climática está causando inundações e chuvas intensas a se tornarem mais frequentes, intensas e prováveis, diz Lang após consultas executivas em Berlim. A política não deve apenas reagir, mas também se preparar. "Portanto, é hora de agir agora". A proteção do clima deve subir na prioridade política. "Se Friedrich Merz afirmou ano passado que o mundo não acabaria, agora mostra que acabou para muitos", comenta Lang, referindo-se ao líder da CDU. "Portanto, devemos dar mais importância à proteção do clima."

16:41 Nehammer Aloca Milhões para Recuperação de Danos por Inundações O chanceler da Áustria, Karl Nehammer, aloca inicialmente 300 milhões de euros do fundo de desastres para abordar os danos das inundações na Áustria. Esses fundos podem ser ajustados conforme necessário, diz Nehammer, líder do governo da OVP. Indivíduos que perderam propriedade devido ao desastre natural podem solicitar assistência financeira deste fundo. O alcance dos danos das chuvas recorde de vários dias no leste da Áustria ainda é desconhecido.

16:08 Quebra de Barragem: Residentes Orientados a Sair Imediatamente Em Paczkow, sudoeste da Polônia, o prefeito ordena a evacuação imediata dos distritos de menor altitude após uma quebra de barragem em um reservatório. "Ninguém pode garantir que o dano não piorará", alerta o prefeito Artur Rolka nas redes sociais. Ele orienta os residentes evacuados a relatar e pede those não atingidos pela água a sair e se mover para áreas seguras da cidade. Como resultado da falta de cumprimento do apelo de evacuação, Rolka agora ordena uma evacuação compulsória, informando os meios de comunicação. O reservatório afetado foi construído acima de Paczkow no Glatzer Neiße, um afluente do Oder.

15:54 Habeck Empenha-se pela Ação Climática O vice-chanceler Robert Habeck defende uma maior determinação na proteção do clima, referindo-se às recentes crises de inundação em vários países europeus. "Transição energética, expansão rápida de renováveis, indústrias amigáveis ao clima" são necessárias, sugere Habeck em uma entrevista ao grupo de mídia Funke. "Chuvas mais frequentes, desastres como o do Vale do Ahr, agora na Baviera - eles são consequências da crise climática", acrescenta Habeck. "Portanto, nossa determinação para enfrentar a crise climática é essencial". Embora a prevenção de eventos climáticos extremos seja atualmente impossível, medidas protetoras mais fortes são vitais, como "barragens fortes, sistemas de retenção, mais espaço para rios" para proteger melhor as pessoas.

15:36 Mortes Adicionais por Inundações na Europa A contagem de mortes por inundações em vários países europeus ultrapassa 15, com a Áustria (3 mortos), República Checa (1 morto), Polônia (5 mortos) e Romênia (6 mortos) entre os mais atingidos.

15:21 Polônia Declara Estado de Catástrofe para Regiões de Inundações A Polônia declara estado de catástrofe para as regiões atingidas por inundações. O governo de Varsóvia aprova uma ordem de 30 dias em uma reunião de emergência, aplicável aos província de Baixa Silésia, Silésia e Opole. O estado de catástrofe oferece maior poder às autoridades para emitir ordens, limitando temporariamente as liberdades e direitos civis e permitindo, por exemplo, ordens de evacuação ou proibições para áreas específicas.

14:59 "Mais Frequentes e Intensas": Especialista Explica Extremos de Chuva Eventos de chuva extrema e riscos de enchentes estão se tornando mais comuns, resultando em paisagens inundadas, estradas, barragens rompidas e infraestrutura danificada na Áustria, Polônia, República Checa e Romênia. Mas por que os eventos de chuva extrema e os riscos de enchentes estão aumentando? O especialista em água alta Georg Johann responde às perguntas do ntv.

14:34 Ferrovias Federais Austríacas Estendem Aviso de Viagem até Quinta-feira As Ferrovias Federais Austríacas (ÖBB) estendem o aviso de viagem de emergência até quinta-feira, 19 de setembro de 2024, devido às más condições climáticas que afetam grandes partes da Áustria. "Recomendamos altamente que os passageiros adiem viagens não essenciais dentro desse período para uma data posterior", alerta a ÖBB em seu site. Os bilhetes já adquiridos permanecem válidos até 22 de setembro.

14:19 A Contagem de Mortes por Inundações na Europa Sobe para pelo menos 11 A contagem de mortes por inundações na Áustria, Polônia, Romênia e República Checa aumentou para pelo menos 11. Na Áustria, duas pessoas a mais perderam a vida, como relatado pelas autoridades. Na República Checa, uma pessoa afogou-se no rio Krasovka na região de Morávia-Silésia, como informado pelo presidente da polícia Martin Vondrasek em uma transmissão. Anteriormente, oito mortes foram relatadas nesses quatro países. As autoridades checas também listaram pelo menos sete pessoas como desaparecidas.

14:04 Alemanha Oferece Ajuda a Vítimas de Inundações na EuropaO governo alemão expressou solidariedade às pessoas afetadas por inundações em vários países europeus. "As pessoas em nossas nações vizinhas, nossos aliados europeus e nossa população local devem saber: Estamos de olho na situação e estamos preparados para ajudar", disse a porta-voz do governo Christiane Hoffmann em Berlim. Os danos na Áustria, República Checa, Polônia e Romênia são às vezes graves. Hoffmann acrescentou: "Vemos as imagens com preocupação e estamos chocados com os relatórios de mortes e desaparecidos. Em nome do governo federal, expressamos nossas condolências e solidariedade a todos those afetados."

13:43 Orbán Adia Engajamentos Internacionais devido às Inundações na HungriaO primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán adiou todos os seus engajamentos internacionais devido às inundações em seu país. "Devido às condições climáticas extremas e às inundações em andamento na Hungria, adiei todos os meus engajamentos internacionais", anunciou Orbán na plataforma de internet X. Ele não forneceu mais detalhes. Orbán estava programado para falar em um debate sobre o programa da presidência de seis meses do Conselho Europeu da Hungria no Parlamento Europeu em Estrasburgo na quarta-feira. O político de direita populista costuma enfrentar críticas duras de membros do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia.

13:12 Ostrava, República Checa: Barragens de Inundações Rompem, Ameaçam CidadeAs evacuações foram ampliadas em Ostrava, a terceira maior cidade da República Checa, devido a uma ameaça iminente de inundação. "Parece que houve rompimentos de barragens em vários distritos", disse o ministro do Meio Ambiente Petr Hladik após uma reunião de emergência. Os moradores foram evacuados parcialmente usando botes infláveis. Aproximadamente 100 metros cúbicos de água por segundo estão fluindo através dos rompimentos. Tentativas estão sendo feitas para preencher as lacunas com pedras. Ostrava, com cerca de 285.000 habitantes, fica na confluência de vários rios, incluindo o Oder e o Opava. A cidade mineira e industrial fica a cerca de 280 quilômetros a leste de Praga. Todo o transporte para Ostrava e além, em direção à Polônia, foi interrompido. Uma usina teve que ser desligada. Em Bohumin, próximo, as redes de energia e móvel caíram devido às inundações. O suprimento de água falhou em vários lugares.

12:33 Chuva Extrema: 450 Litros por Metro Quadrado em Cidade ChecaA chuva da depressão "Anett" é extraordinária: Desde sexta-feira, caíram 450 litros de chuva por metro quadrado em Serec, na República Checa, perto da fronteira com a Polônia. Este é o maior registro de chuva dos últimos dias, segundo o especialista em clima do ntv.de Oliver Scheel. Na Alemanha, Ruhpolding/Berchtesgadener Land lidera com 320 litros em quatro dias. Na Áustria, caíram 364 litros nas proximidades de St. Pölten e 369 litros em Lilienfeld. Em Viena, foram registrados 279 litros, mas então os postos de medição falharam, então os valores exatos não estão disponíveis no momento. Na Polônia, a maior quantidade de chuva caiu em Katowice, com 200 litros.

12:25 Romênia: Inundações Matam Seis Pessoas na Região dos CárpatosChuva pesada e inundações severas resultaram na morte de pelo menos seis pessoas na região dos Cárpatos, na Romênia. As regiões de Galati, Vaslui e Iasi, no leste do país, foram especialmente afetadas. Cerca de 300 pessoas tiveram que ser evacuadas, e cerca de 6.000 casas rurais foram inundadas. As vítimas são principalmente idosos, incluindo duas mulheres com 96 e 86 anos. O nível de alerta máximo para inundações permanecerá em vigor até meio-dia. Vilas isoladas são principalmente afetadas, com pessoas subindo em telhados para evitar serem arrastadas pelas águas das inundações. Centenas de bombeiros estão no local.

11:59 Inundações na Saxônia: Níveis do Elba Superam PicoOs níveis de água do Elba na Saxônia continuam a subir. Em Dresden, o nível está em 5,62 metros pela manhã de segunda-feira, de acordo com o centro de controle de inundações do estado. O segundo nível de alerta de enchente foi emitido na noite de domingo. A marca para o terceiro nível de alerta, que é de seis metros, é esperada para ser ultrapassada na manhã de terça-feira. O pico do Elba em Dresden pode ser alcançado na quarta-feira à noite. Em Schöna, na fronteira com a República Checa, o terceiro nível de alerta está em vigor com um nível de água do Elba de 6,13 metros. No entanto, o centro de controle de inundações espera que os níveis de água comecem a recuar em Görlitz. O ponto mais alto de uma enchente é chamado de pico.

11:33 Áustria: Dois Mortos a Mais no Balanço das InundaçõesDois indivíduos morreram na Áustria devido às inundações, como informou a polícia. Um homem de 70 anos e um homem de 80 anos morreram em suas casas em comunidades em Baixa Áustria. Ambos morreram afogados dentro de seus edifícios. No domingo, um bombeiro morreu enquanto evacuava um porão. Medidas excepcionais estão em vigor na Áustria Oriental devido à chuva prolongada nos últimos dias. Mais de 1.800 edifícios foram evacuados e numerous estradas estão fechadas devido às inundações.

11:01 Wroclaw se Preparando para Inundação após Alerta ser Declarado

Após fortes tempestades e enchentes no sudoeste da Polônia, a cidade de Wroclaw (Breslau) na Baixa Silésia está se preparando para uma onda de enchente iminente. O prefeito Jacek Sutryk declarou um alerta de enchente para a cidade localizada ao longo do rio Oder. As medidas incluem monitoramento constante das barragens, proteção e controle de canais e fechamento de cruzamentos de barragens, de acordo com a declaração de Sutryk em um vídeo no Facebook. A onda de enchente esperada deve atingir Wroclaw na quarta-feira. Estimativas anteriores sugerindo impacto menos severo foram revistas. Embora a enchente não seja prevista para atingir a altura da enchente do Oder em 1997, que submergiu um terço da cidade, Sutryk enfatiza que a infraestrutura da cidade melhorou significativamente com a implementação de novas barragens, bacias de retenção e polders. Ele espera que as águas da enchente permaneçam fora da cidade.

10:35 Situação de Inundação no Leste da Áustria Continua Crítica, Diz Governador

Apesar de um breve período sem chuva durante a noite, a situação de inundação no Leste da Áustria continua altamente precária. "Não acabou ainda, continua crítica, continua dramática", diz a governadora da Baixa Áustria, Johanna Mikl-Leitner. Na segunda-feira, são esperados até 80 litros de chuva por metro quadrado na região. A principal preocupação agora são as barragens. "Há o maior perigo de rompimento de barragens", informam as autoridades. Atividades típicas estão praticamente suspensas. Mais de 200 estradas na Baixa Áustria estão fechadas, 1.800 edifícios foram evacuados, muitos alunos e crianças de jardins de infância estão ficando em casa, menciona Mikl-Leitner. Cerca de 3.500 lares atualmente estão sem energia. A extensão dos danos ainda precisa ser determinada. "Os vítimas de enchentes serão ajudadas em qualquer caso", promete a governadora. Na Baixa Áustria, caíram até 370 litros de chuva por metro quadrado nos últimos dias - várias vezes a quantidade mensal usual.

10:10 Níveis de Inundação Aumentam na Saxônia ao Longo do Rio Elba

Os níveis de inundação no rio Elba na Saxônia continuam a aumentar. De acordo com dados do Centro de Inundação do Estado, o valor em Dresden é de 5,54 metros pela manhã. É previsto ultrapassar a marca de seis metros mais tarde no dia, o que acionaria o terceiro estágio de alerta mais alto. Isso pode resultar em inundações de áreas urbanas. O terceiro estágio de alerta já foi alcançado na estação de medição em Schöna no Elba perto da fronteira com a República Checa, onde o nível da água estava em 6,09 metros. O Lausitzer Neiße na fronteira com a Polônia também está no terceiro estágio de alerta, com o nível da água em 5,56 metros, poucos centímetros abaixo do quarto estágio de alerta mais alto. Uma seção da rodovia federal B99 foi fechada em Goerlitz por razões de segurança, confirmou um porta-voz da polícia. O nível de aviso para o estágio 3 aqui é de 4,80 metros.

09:49 Primeira Morte Relatada nas Inundações da República Checa; Sete Desaparecidos

A primeira fatalidade confirmada nas inundações da República Checa foi relatada. As autoridades também mencionam pelo menos sete pessoas desaparecidas. Uma pessoa afogou-se no pequeno rio Krasovka no distrito de Bruntal na Morávia-Silésia, como informou o presidente da polícia Martin Vondrasek no rádio público. Três pessoas estão entre os desaparecidos que dirigiram seu carro para um rio de fluxo rápido perto de Jesenik nas montanhas Hrubý Jeseník. Não há sinal do veículo. Outros foram levados pelas águas em diversos cursos d'água como o rio Otava. Um idoso em uma casa de repouso na fronteira com a Polônia também está desaparecido. O primeiro-ministro da República Checa, Petr Fiala, se refere a isso como "inundações seculares" - inundações que estatisticamente ocorrem apenas uma vez em um século no mesmo local. Anteriormente, foram relatadas fatalidades por inundações de outros países da UE: (consulte a entrada 06:40) - um bombeiro morreu na Áustria, um homem na Polônia, seis indivíduos na Romênia.

09:17 Mulher Cai no Rio Neisse em Goerlitz enquanto Testa Nível da Água

Uma mulher que estava examinando o nível da água em Goerlitz perdeu o equilíbrio na beira da água perto do Parkhotel Merkur e caiu no rio Neisse, de acordo com os relatórios iniciais da polícia. A mulher foi levada aproximadamente 700 metros rio abaixo antes de conseguir sair perto da barragem de Vierradmühle. Ela está atualmente sendo tratada por hipotermia.

09:00 THW se Preparando para Operações de Enchente Maiores nos Rios Elba e Oder

A Agência Federal Alemã para Assistência Técnica (THW) está se preparando para possíveis inundações na Alemanha oriental. "Estamos nos preparando para enviar forças maiores para o Elba e Oder, se necessário", diz o chefe do departamento da THW, Fritz-Helge Voss, no "Morning Magazine" da ZDF. Voss recomenda que as pessoas que moram nas áreas afetadas preparem suprimentos essenciais. Voss destaca que a Alemanha teve sorte até agora, mas espera que os rios Elba, Neisse e Oder encham na próxima semana. No fim de semana, a THW tinha cerca de 140 pessoal deployment em Baviera e Saxônia, incluindo na ponte Carolabridge em Dresden que desabou. Voss enfatiza que esta é a quarta situação de enchente importante na Alemanha este ano e destaca a importância da preparação e do investimento em equipamentos. "No final das contas, são custos de adaptação ao clima", diz Voss.

08:43 Reunião de Emergência na Polônia por Situação de Desastre O primeiro-ministro Donald Tusk agendou uma reunião urgente do gabinete para a manhã de segunda-feira após as enchentes devastadoras no sudoeste da Polônia. Tusk elaborou um decreto declarando uma situação de desastre, mas a aprovação do conselho é necessária. Chuvas extremas no sudoeste da Polônia, perto da fronteira com a República Checa, resultaram em enchentes, com a cidade de Nysa, na região de Opole, sendo a mais atingida durante a noite. O rio Glatzer Neisse, afluente do Oder, inundou a sala de emergência do hospital, de acordo com relatórios da agência de notícias PAP. Um total de 33 pacientes, incluindo crianças e mulheres grávidas, foram evacuados por barcos.

08:15 Alertas de Inundação na Baviera A situação de inundação na Baviera permanece instável em algumas áreas, com previsão de mais chuva. A situação atual não melhorou significativamente durante a noite, e o HND espera um novo aumento do nível de água devido à chuva prevista para o início da semana. Os níveis de água esperados em Passau no Danúbio, Vilshofen na Vils e Munique no Isar aumentarão novamente, de acordo com o HND. Melhorias graduais são esperadas a partir de quarta-feira. O DWD prevê chuva contínua dos Alpes até a baixada até terça-feira, acompanhada por 40 a 70 litros de chuva por metro quadrado em áreas amplas, com até 90 litros em áreas estagnadas.

07:32 Situação de Inundação Contínua na República Checa Não há sinais de alívio nas regiões afetadas por enchentes na República Checa. A onda de enchentes atingiu Litovel, a cerca de 200 quilômetros a leste de Praga, comwhole streets being submerged. As autoridades locais desta cidade de quase 10.000 habitantes pedem ao público que não impeça os serviços de emergência, uma vez que as autoridades preveem um aumento adicional do nível de água nas próximas horas.

07:03 Enchentes na Polônia após Quebra de Barragem A Polônia testemunha um aumento da preocupação à medida que as enchentes destrutivas avançam em direção à região do Glatzer Neiße após a quebra de uma barragem. Vídeos documentam a fúria da tempestade.

06:40 Mortes por Enchentes na Europa A Polônia, a República Checa e a Baixa Áustria lutam contra as consequências históricas das enchentes. Várias fatalidades ocorreram em vários países da UE, incluindo um bombeiro austríaco, um homem polonês e seis pessoas na Romênia.

06:12 Resgates de Emergência na República Checa As más condições climáticas fizeram com que rios submergissem cidades inteiras, como Jeseník nas montanhas Hrubý Jeseník e Krnov na fronteira com a Polônia. Mais de 300 pessoas em Jeseník precisaram ser resgatadas por barcos e helicópteros. Após a recessão das águas, o risco de deslizamentos de terra aumentou em vários lugares.

05:49 Turistas Presos em Viena A chuva pesada decorrente da tempestade "Anett", conhecida internacionalmente como "Boris", deixou passageiros presos em um barco de cruzeiro suíço em Viena. Mais de cem passageiros e cerca de 40 membros da tripulação no "Thurgau Prestige" não podem deixar o barco, que está ancorado na margem, devido a uma passarela inundada que conecta o navio ao cais, de acordo com a emissora suíça SRF, citando a Thurgau Travel. As autoridades determinarão o cronograma para o desembarque dos passageiros, de acordo com os relatórios, que indicam que a estadia dos cruzeiros em Viena deve persistir até terça-feira. O "Thurgau Prestige" havia planejado uma viagem de Linz para Budapeste e volta, mas atualmente está preso em Viena.

A tempestade "Anett" ou "Boris" trouxe chuvas torrenciais e inundação à Polônia, República Checa, Áustria e Romênia, resultando em pelo menos oito mortes até agora.

