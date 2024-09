Assalto intenso em um confronto televisivo entre Trump e Harris

Durante o debate, Harris, buscando inspirar uma visão de uma nação reconciliada, retratou Trump retratando a deterioração dos Estados Unidos e um "estado caído".

Os dois candidatos, sem encontros pessoais anteriores, começaram com um aperto de mãos rápido antes de mergulhar em trocas hostis.

"Donald Trump nos deixou lutando com o pior desemprego desde a Grande Depressão", narrou Harris, criticando o mandato de Trump (2017-2021). O republicano, ela declarou, era responsável pelo "maior ataque à nossa democracia desde a Guerra Civil". Ela e o presidente Joe Biden tinham, como ela colocou, estado "lidando com os erros de Trump" desde então.

Trump voltou a expressar suas críticas, rotulando Harris de "socialista" e argumentando que ela não tinha uma estratégia sólida. "Ela imitou a estratégia de Biden, que basicamente é: 'Vamos tentar reduzir os impostos'", disse o bilionário de 78 anos. Ele acusou repetidamente sua oponente democrata de distribuir mentiras em suas declarações.

No assunto do aborto, Harris argumentou que Trump estava propagando "várias mentiras". Como presidente, ele havia pessoalmente escolhido três juízes da Suprema Corte para revogar o direito nacional ao aborto. Ao fabricar esses eventos, "ele está degradando as mulheres americanas", declarou a vice-presidente.

Em política externa, Harris argumentou que Trump era uma figura de ridículo internacionalmente. "Líderes mundiais estão rindo de Donald Trump", afirmou Harris. Ela acusou Trump de se alinhar com opressores como o presidente russo Vladimir Putin, que "iria devorá-lo no almoço". Ditadores e autocratas adoravam ver Trump na Casa Branca, pois sabiam que podiam "coagi-lo com lisonjas e favores".

Trump reiterou sua negação da derrota nas eleições de 2020. "Escute, há muitas evidências. Você só precisa examiná-las... Eu recebi quase 75 milhões de votos, o maior número de votos que qualquer presidente em exercício já recebeu", disse Trump.

O republicano Trump havia se recusado a reconhecer sua derrota nas eleições de 2020 para o atual ocupante do cargo, Joe Biden, declarando em vez disso que lhe havia sido roubada a vitória. Devido a seus esforços para anular o resultado e transformá-lo em uma vitória, o homem de 78 anos enfrenta dois julgamentos.

Na campanha eleitoral deste ano, Trump deixou claro que recusaria a aceitação de uma derrota nas eleições presidenciais de 2024 e a desafiaria. Harris lembrou Trump de suas várias situações legais e seu veredicto de culpa no caso de dinheiro em espécie.

Este foi o primeiro debate televisivo entre Trump e Harris. Logo após o término do debate, a equipe de Harris desafiou o republicano de 78 anos para um debate subsequente. Até agora, nenhuma das partes concordou com datas adicionais.

Trump afirmou que foi seu "melhor debate" e acusou os dois moderadores da ABC de terem viés. "Foi três contra um", escreveu ele em sua plataforma on-line, Truth Social.

Apenas alguns minutos após o término do debate, a estrela do pop Taylor Swift fez uma surpresa: ela anunciou no Instagram que votaria em Harris nas eleições de 5 de novembro.

